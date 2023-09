Chiesa è tornato, ma può lasciare la Juve: destinazione shock

Il ritorno di Chiesa ai livelli pre-infortunio è certficato dai due gol in tre match. Tuttavia, l’esterno può lasciare la Juve: destinazione shock

Con due gol in tre match Federico Chiesa si è ripreso la Juventus. Il grave infortunio che ne ha condizionato il rendimento nella scorsa stagione è ormai alle spalle. L’ex viola è di nuovo al centro del progetto di Max Allegri.

Gongolano i tifosi bianconeri e il tecnico livornese: con un Chiesa di nuovo ai livelli pre-infortunio la ‘Vecchia Signora’ torna a spaventare i suoi competitor. Dunque, Federico Chiesa è tornato. Se ne sono accorti non solo in Serie A ma anche in Spagna. Infatti, il nome dell’esterno bianconero torna in auge dalle parti dell‘Atletico Madrid.

I colchoneros già la scorsa estate hanno sondato il terreno per Chiesa per poi rinunciare ad affondare il colpo a causa della sua alta quotazione, 60 milioni di euro, giustificata anche dal fatto che allora l’esterno figlio d’arte aveva ancora tre anni di contratto.

Orbene, la prossima estate Chiesa sarà a un anno dalla scadenza del contratto che lo lega alla Juventus, occasione propizia per il club Rojiblanco per tornare alla carica senza, però, questa volta tornarsene a mani vuote.

Atletico Madrid, Federico Chiesa al posto di Antoine Griezmann

Che i Colchoneros facciano sul serio per Chiesa è dimostrato anche dal fatto che hanno già individuato chi dovrebbe fargli posto. Antoine Griezmann, tre titoli con la maglia rojiblanca e tra i calciatori in rosa che guadagnano di più, dovrebbe essere il sacrificato.

Andrea Berta, Direttore sportivo dell’Atletico, confida nel fatto che a un anno dalla scadenza la Juventus giocoforza dovrà abbassare la sua valutazione per Chiesa. Tuttavia, rimane la questione del monte ingaggi: per un calciatore in entrata, un altro deve uscire.

Ed è qui che, come detto, entra in gioco il ‘Petit diable’ che, tra l’altro, già fatto capire che la sua intenzione, terminata l’attuale stagione, è quella di monetizzare in un campionato esotico gli ultimi scampoli di carriera rendendo in questo modo meno doloroso il suo sacrificio.

Infatti, l’ex Barcellona è nella storia dell’Atletico anche per essersi laureato campione del mondo con la sua Francia, nel 2018 in Russia, vestendo la camiseta rojiblanca. Ma ormai ha fatto il suo tempo all’Atletico, con il tecnico Diego Pablo Simeone che è intenzionato a ricostruire la nuova linea d’attacco attorno all’esterno bianconero qualora dovessero salutare anche Alvaro Morata e Memphis Depay.

