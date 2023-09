Colpo di scena Ancelotti: ribaltone improvviso

Nulla è ancora scontato e potrebbe profilarsi un curioso caso all’orizzonte: protagonista il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti potrebbe diventare protagonista di un curioso caso internazionale in quanto se da un lato avrebbe già un accordo per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana, dall’altro finora non è stato emesso nessuno comunicato ufficiale.

Il presidente della Federazione brasiliana Ednaldo Rodrigues agli inizi di luglio comunicò l’ingaggio dell’allenatore di Reggiolo. Un impegno non da sottovalutare perché riportare sul tetto del mondo la nazionale verdeoro si profila essere l’obiettivo più importante della sua illustre carriera.

Ma tutto non è ancora ultimato sebbene da più parti in Brasile confermino che effettivamente sarà l’ex Milan a diventare il quarto tecnico straniero della storia della nazionale, il primo invece dell’era moderna. Dalla Spagna infatti arriva una bomba clamorosa che potrebbe riscrivere daccapo la storia.

Ancelotti, futuro non chiaro: sarà ancora Real Madrid?

In questo periodo di pausa per le Nazionali Carlo Ancelotti starà sicuramente pensando al domani, a quel che accadrà da qui alla fine della stagione, quella che sulla carta dovrebbe essere l’ultima alla guida dei Blancos. Il contratto dell’italiano scadrà proprio nel giugno 2024 come da accordi presi con il presidente Florentino Perez.

Questo è quanto si sa finora, ma la redazione di El Chiringuito ha voluto sganciare una bomba che cambierebbe tutto. Secondo le indiscrezioni rilanciate dalla nota trasmissione spagnola, il Real Madrid non avrebbe intenzione di distaccarsi dall’italiano e gli avrebbe proposto persino un rinnovo di contratto.

Finora si tratta soltanto di una voce, non confermata da altre fonti. Ma tenendo presente l’amore che Carlo ha per la squadra madrilena non sorprenderebbe nessuno se effettivamente decidesse di rimanere ancora a Madrid, diventando uno degli allenatori più longevi della squadra.

Trattasi di indiscrezioni basate su fatti o di semplici voci di corridoio? Nessuno potrà mai saperlo, si dovranno aspettare le prossime mosse del Real Madrid che, per evitare di arrivare impreparato al prossimo giugno, sta già pensando al prossimo allenatore nel caso in cui Ancelotti approda al Brasile.

Si stanno studiando diversi profili, alcuni dei quali già presenti in casa. Oltre a Xabi Alonso, che difficilmente lascerebbe il Bayer Leverkusen dove sta facendo un grande lavoro, altri due nomi potrebbero stuzzicare Florentino Perez, ossia Raul Gonzalez Blanco, ex leggenda dei Blancos e attuale tecnico del Real Madrid Castilla e Alvaro Arbeloa, altro ex della squadra madrilena oggi allenatore del Real Madrid Juvenil.