Psg all’assalto: 100 milioni e via libera Milan

Il PSG va all’assalto di un giocatore del Milan, preparando un’offerta da capogiro per strapparlo alla società rossonera il prima possibile.

Anche se il mercato è chiuso non si può mai stare tranquilli, soprattutto in Serie A. I club italiani sono sempre possibili prede per le big internazionali, molto più potenti a livello economico, e devono difendere i propri gioielli a tutti i costi, o quasi. Il Milan conosce bene la situazione, visto che nelle ultime stagioni ha perso non pochi giocatori diretti verso ricchi club stranieri, come Donnarumma, Kessie e Tonali. E adesso deve difendersi da un nuovo assalto del PSG per uno dei suoi leader.

Non una novità, visto che il club transalpino osserva da tempo i giocatori milanisti, e già più volte in passato sono emersi alcuni interessi per dei giocatori rossoneri. Il più chiacchierato di tutti è ovviamente Rafael Leao, pupillo del direttore sportivo parigino Luis Campos fin dai tempi del Lille. Il portoghese è stato a lungo indicato, negli ultimi due anni, come ideale sostituto di Mbappé, il cui contratto a Parigi scade la prossima stagione.

Il Milan ha fatto il possibile per tenersi al sicuro, rinnovando di recente il contratto del suo pupillo. Questo non scongiura di certo una cessione al PSG, ma costringerà se non altro il club transalpino a fare un cospicuo investimento sul giocatore. Ma secondo la stampa francese non sarebbe solo Leao il milanista seguito con attenzione dal Paris Saint-Germain, che sta puntando in realtà un altro giocatore per il 2024.

Il PSG non molla ed è pronto all’offerta record: il Milan attende

Stiamo parlando ovviamente di Theo Hernandez, anche lui da tempo accostato alla società campione di Francia. Al Milan si è affermato come uno dei terzini sinistri più forti al mondo, e al PSG farebbe molto comodo, visto che nel ruolo ha solo il giovane Nuno Mendes, di giocatore affidabile. L’altro è Kurzawa, il cui contratto scade però a fine stagione e difficilmente verrà rinnovato. In più, i parigini pensano di poter fare leva sul fratello di Theo, Lucas, arrivato in estate dal Bayern Monaco.

Theo Hernandez sarebbe perfetto per la nuova linea del PSG, con meno superstar e più giocatori francesi, come testimoniano gli arrivi di Ekitiké, Barcola, Dembelé e Kolo Muani. Dopo anni passati a fare una lussuosa raccolta di figurine viventi, ora il club vuole puntare a creare una solida identità di squadra. Ma per strappare Theo al Milan servirà un’offerta da record, per un difensore: sotto i 100 milioni, probabilmente, non se ne discuterà nemmeno.