Inter, guaio Zhang: debiti per 400mln, pronta la cessione

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio. L’Inter dovrà così pensare alla cessione del top player: debiti per 400 milioni

Qualcosa è cambiato subito. Simone Inzaghi è tornato a gioire, ma bisognerà fare i conti sempre con i conti: i nerazzurri penseranno subito ad agire in vista del futuro per rientrare nei paletti ben fissati dal Fair Play Finanziario. Ecco cosa succederà da qui ai prossimi mesi: la situazione in casa Inter.

Un momento d’oro in casa Inter con un inizio stagionale da urlo per gli uomini di Simone Inzaghi. Una campagna acquisti di livello puntellando alcuni ruoli decisivi: dopo la finale di Champions League, persa contro il Manchester City, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di tornare al vertice nel campionato italiano sognando ancora una finale internazionale.

Già nella sessione estiva di calciomercato ci sono stati colpi interessanti, come quelli di Bisseck, Frattesi e Carlos Augusto: tre giovani calciatori pronti a rappresentare il futuro dell’Inter. La dirigenza nerazzurra sta già lavorando in ottica futura in vista anche dell’aspetto finanziario decisivo: ecco la ricostruzione nel dettaglio di ciò che accadrà a breve in casa Inter.

Inter, Zhang senza alternative: cessioni dei big, ecco la ricostruzione

Nella prima sosta Nazionale si pensa già al futuro per delineare i progetti dei prossimi mesi. Un momento per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: in questo modo il club nerazzurro potrebbe perdere ancora un top player, cessione in vista.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter dovrà fare i conti con il Fair Play Finanziario a partire dal biennio 2023-2025. La Uefa cercherà di fare chiarezza imponendo dei paletti per un massimo di 60 milioni. Il presidente Zhang dovrà restituire 400 milioni dopo il prestito di Oaktree o l’obiettivo sarebbe quello di allungare la scadenza altrimenti il club nerazzurro passerà al fondo americano.

In questo caso, dopo l’addio di Onana al Manchester United, ci potrebbero essere diverse cessioni dei big come Bastoni, Dumfries, Barella, Thuram e Lautaro Martinez. Sarà un’altra estate calda per l’Inter che dovrà collezionare risultati importanti in Serie A e in Champions League. L’obiettivo è quello di conquistare successi fondamentali per il prosieguo del progetto nerazzurro facendo sempre i conti economici giusti. In estate potrebbe arrivare l’addio di un pezzo pregiato, ma c’è tempo per pensarci dopo una nuova stagione entusiasmante che è appena iniziata.