Juve: 60 milioni per il colpo a centrocampo

Potrebbero esserci grandi cambiamenti, a gennaio, nella linea mediana dei bianconeri: 60 milioni in ballo per la sostituzione eccellente

52′ giocati in tre partite di campionato finora disputate dalla Juventus. Che sarebbero, mal contati, circa un terzo di tutti quelli giocati nella passata stagione. Il cammino verso una graduale normalità, verso un minutaggio da non considerarsi come un evento da prima pagina ma come consuetudine, forse è ancora lontano. Ma è comunque tutto ciò da cui ripartire per Paul Pogba, lo sfortunato campione bianconero.

Il francese ex Manchester United, sul quale la Juve ha riflettuto a lungo a proposito di una rescissione del contratto, è alla stagione decisiva della sua carriera. Per lo meno per ciò che concerne la sua credibilità ad alti livelli nei campionati del Vecchio Continente. Nelle ultime tre stagioni gli infortuni hanno condizionato pesantemente l’integrità fisica del transalpino, che ha giocato davvero pochissimo.

Il centrocampista, che guadagna circa 10 milioni l’anno, pesa enormemente sule casse del club bianconero. Che quanto meno vorrebbe vedere qualche frutto rispetto all’investimento fatto poco più di un anno fa, quando Pogba arrivò sì a parametro zero, ma appunto con uno stipendio da capogiro. In estate alcuni club arabi hanno provato a lusingare il giocatore, che però ha deciso di restare: a gennaio la situazione potrebbe essere diversa.

Pogba in bilico, la Juve già pensa all’erede

In attesa che finalmente si concretizzi il tanto atteso ‘Pogback‘ – cioè che il francese torni ad essere un fattore sul rettangolo di gioco – la Juve riflette sull’immediato futuro del suo calciatore. Dalla Saudi Pro League potrebbe arrivare un’altra offensiva, con qualcosa come ben 60 milioni sul piatto. Difficile rifiutare una tale offerta, che tra le altre cose consentirebbe al club di registrare a bilancio una succosa plusvalenza.

Lo stesso calciatore potrebbe essere convinto, a suon di petroldollari, dalle lusinghe del campionato saudita. Se dovesse andare a buon fine il clamoroso trasferimento, la dirigenza bianconera potrebbe reinvestire gran parte del tesoretto su un centrocampista già seguito anni fa. E col quale club di appartenenza già sussistono ottimi rapporti di mercato.

Stiamo parlando di Leon Goretzka, il 28enne poliedrico centrocampista del Bayern Monaco che ha una valutazione di mercato di almeno 45 milioni. Col contratto in scadenza nel giugno 2026, il calciatore può partire per una cifra intorno ai 50-55 milioni. Nulla di meno. Allegri avrebbe a disposizione un profilo internazionale anche superiore a quel Sami Khedira già avuto alle sue dipendenze nella prima parentesi alla guida della Juve.

