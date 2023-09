Ilary Blasi senza veli: l’accappatoio la copre a fatica

Ilary Blasi diventa protagonista direttamente dal festival di Venezia, sia per la passerella che per un camerino abbastanza audace.

La conduttrice romana si è mostrata al pubblico in forma, tornando quasi agli albori e con un look che ha stupito il pubblico da casa, rimastole comunque molto affezionato.

È una presentatrice ormai in attesa di collocazione, potrebbe rimanere in pausa per la prossima stagione televisiva ma non se ne farà di certo un dramma. Ilary Blasi è sempre una delle donne più cercate, non è un caso come al festival di Venezia sia stata tra le più ammirate.

Passerella anche per lei alla rassegna cinematografica in laguna, tra le vip è riuscita ad emergere davanti a una folta concorrenza. E pur senza comparire in qualche film, la sua presenza è stata magnificata anche dal pubblico che sui social è poi rimasto basito per il suo scatto inedito, l’ex moglie di Francesco Totti è in forma.

Blasi, accappatoio bollente per lei

L’occasione di Venezia è una vetrina importante, un modo per rimanere in contatto con il jet-set e per mostrarsi al meglio. Ha messo alle spalle le tante voci di gossip, al pubblico è apparsa in modo sereno e, soprattutto, è tornata a sorridere con decisione. Frutto anche di un relax maturato anche all’interno del camerino, dove emerge uno scatto che infiamma i fan. Ilary Blasi in accappatoio mostra la sua pelle liscia e una schiena perfetta.

Con un nuovo colore di capelli, tendente più sul biondo come vent’anni fa, la conduttrice è diventata subito virale. Ilary Blasi è stata analizzata dai fan, che le hanno rivolto tanti complimenti, il pubblico femminile è dalla sua parte per quanto visto, mentre quello maschile ha apprezzato senza dubbio la linearità del corpo della presentatrice, alla ricerca per il prossimo futuro di una nuova trasmissione in tv.

L’addio con Mediaset sembra ormai essere conclamato, nel nuovo corso di Berlusconi junior non ci sarebbe posto per lei, nonostante la forte amicizia con la moglie che dura dai tempi di Passaparola. L’avventura in alcune trasmissioni come l’Isola dei famosi sembra essere terminata, il format non piace più e costa troppo in paragone a quanto raccoglie in termini di share.

Ricollocare Ilary Blasi potrebbe essere un bell’impegno, chissà che non possa passare dall’altra parte, Rai e Discovery andrebbero a investire su una scommessa importante, con una presa sicura sul pubblico.