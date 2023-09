Nuovo terremoto sulla classifica: l’indagine è finita

Scoppia un nuovo terremoto nel mondo del calcio, tanto da ripercuotersi sulla classifica, in quanto l’indagine è finita, ecco cosa rischia il club…

Novità importanti per una vicenda nella quale è coinvolta una delle squadre più blasonate del calcio europeo. Gli ultimi sviluppi potrebbero infatti portare a rischi importanti per la società in questione, e rivoluzionare l’andamento del campionato in corso e non solo.

Stiamo parlando della situazione relativa al Barcellona, in particolar modo il caso Negreira, su cu si sta dibattendo ormai da mesi e la cui indagine ha portato nuovi scenari. Una situazione complicata e i catalani dovranno difendersi nelle sedi opportune.

Lo scandalo è partito quando l’Agenzia delle Entrate ha chiamato in causa Josè Maria Enriquez Negreria, direttore di gara della Liga negli anni ’80 e ’90, in seguito diventato Vicepresidente degli arbitri spagnoli fino al 2018. Proprio in quest’annata l’arbitro avrebbe ricevuto dei pagamenti non proprio consoni al regolamento, vista la provenienza.

Nuove penalizzazioni: La Finanza potrebbe stravolgere la classifica

Ad emergere dal famigerato caso, la somma incassata di 1,4 milioni di euro dalla sua società, vale a dire la Dasnil 95, agenzia di pubblicità operante in Catalogna. Tale cifra sarebbe stata corrisposta dal Barcellona. Tanto è bastato per far esplodere questa indagine, dal punto di vista fiscale e calcistico.

Dopo alcuni mesi sembra si è arrivati ad una svolta. Secondo quanto riporta Marca potrebbe esserci uno scenario inquietante per la società blaugrana. Grossi problemi per Xavi e per il presidente Laporta.

Questo quanto riportato da Marca sulla vicenda: “Sta proseguendo il caso da cui il Magistrato Aguirre sostiene come i pagamenti abbiano causato una corruzione sistemica all’interno del sistema arbitrale spagnolo. Tutte le squadre incontrate nella Liga, compreso il Real Madrid, sarebbero state dal 2001 al 2018 danneggiate dal presunto complotto. Verrà aperto un processo separato per attestare le irregolarità pervenute“.

Ricordiamo come il Barcellona ha vinto 9 campionati nel periodo di riferimento, oltre alle varie Coppe Nazionali. Inoltre, al di fuori dei confini nazionali, sono arrivate ben 4 Champions League. Accuse pesanti quelle riportate dal Magistrato, nelle prossime settimane si attenderanno nuovi sviluppi sul caso e per capire se uno dei club storici europei rischierà punti di penalizzazione in classifica e se si avranno ripercussioni anche sul recente passato.

Anche la Fifa monitora da vicino la situazione, in attesa di ulteriori novità in merito. Non è esclusa la possibilità di penalizzazioni anche per campionati passate ed i tifosi attendono con ansia un responso definitivo.