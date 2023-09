Morata contro Lewandowski, la sfida tra wag è sul red carpet – FOTO

Piuttosto che in campo, Alvaro Morata e Robert Lewandowski si sfidano sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con i look delle proprie consorti.

Come di consueto durante questo periodo dell’anno, Venezia indossa i suoi abiti da gala e ricopre le sue strade con il tappeto rosso del Festival del Cinema. L’edizione di questo 2023 è in corso dal 30 agosto al 9 settembre e ogni celebrità si prepara tanto tempo prima per sfilare sulla passerella che rende indimenticabili. Personalità del mondo dello spettacolo, dello sport ma non solo. E fra queste anche le ben famose WAGs, ovvero le compagne, mogli, fidanzate dei calciatori.

Fra queste hanno colpito molto l’eleganza di Alice Campello, Mikky Kiemeney, Anna Lewandowska o Leyla Hajrovic. Principalmente la consorte di Alvaro Morata e quella di Robert Lewandowski hanno rubato la scena con la loro raffinatezza.

Difficile optare per il look della moglie dell’attaccante dell’Atletico Madrid piuttosto che per quello della compagna di vita del centravanti del Barcellona. Sembra proprio essere una sfida più ardua di quella dei weekend di Liga fra i due bomber.

Le WAGs a Venezia: incantano le mogli di Morata e Lewandowski

Per l’80esima edizione del Festival internazionale, Alice Campello ha scelto il colore che simboleggia per eccellenza l’eleganza, ovvero il nero. Ben esperta di moda, la nota influencer e imprenditrice proprio nel mondo del fashion, la moglie di Alvaro Morata si è affidata alla mano esperta dei disegni di Armani Beauty per un vestito lungo, il cui corpetto è plissettato e lascia le spalle scoperte, se non fosse per un intreccio di sottili bretelle. Capelli raccolti con appena due ciocche a contornare il viso. Pochi gioielli, soltanto orecchini non pendenti e trucco davvero accennato. Una dea.

Anche Anna Lewandowska si è affidata alla collezione Armani Beauty per la sua passerella veneziana. La moglie del capitano della Nazionale polacca ha optato per un abito che scende a tubino ma morbido, di colore verde chiaro, il quale lascia scoperte braccia e spalle, lasciando intravedere leggermente anche la silhouette del busto. Sandali oro con borsa abbinata. Capelli lasciati morbidi e leggermente mossi.

Anche la consorte dell’attaccante del Barcellona ha preferito non eccedere con i gioielli e ha scelto solo una collana con un piccolo ma prezioso pendente. Infine, il trucco accompagna appena il viso gentile. Nessun eccesso. Scegliere fra le due è davvero difficile: stavolta finisce in pareggio.