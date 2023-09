Solo in prestito, 105 milioni di debiti

La finestra di mercato estiva si è appena conclusa. Anche in questa sessione non sono mancate sorprese e colpi da novanta. Alcuni club sono, però, stati limitati dai debiti pendenti.

Negli ultimi anni più volte abbiamo avuto a che fare con trattative chiuse in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Spesso club nella morsa del Financial Fair Play lavorano in questo modo per risolvere i problemi di bilancio.

Nel rush finale del calciomercato, infatti, tanti affari sono stati chiusi a titolo temporaneo e questo ha portato alcuni sostenitori ad interrogarsi su tale strategia. In particolare, uno dei più celebri club europei ha chiuso sul gong una trattativa con un club di Serie A per un obiettivo inseguito da tempo: un esperto di finanza ha spiegato la decisione di optare per il prestito.

Nelle ultime febbrili ore di calciomercato le società di tutta Europa, e del mondo, cercano di arrivare ai tasselli mancanti per perfezionare la rosa a propria disposizione o di piazzare quegli esuberi che nel corso della stagione faticherebbero a trovare spazio.

Il calciatore arriva ma in prestito: spiegato il motivo dell’accordo

La giornata conclusiva del calciomercato estivo ha visto tra le protagoniste anche un club di Serie A. Si tratta della Fiorentina che, oltre ad essersi assicurata Maxime Lopez dal Sassuolo, ha piazzato lo scontento Sofyan Amrabat al Manchester United.

Il centrocampista marocchino, sin dall’inizio della finestra di mercato, aveva palesato un continuo ‘mal di pancia’ provocato dalle sirene di mercato sul suo conto. In un primo momento il Barcellona sembrava la squadra favorita ad assicurarselo, ma con il passare del tempo il Manchester United di Erik Ten Hag è balzato in pole position.

Dopo un lungo inseguimento i Red Devils sono riusciti ad ingaggiarlo al fotofinish ma non a titolo definitivo. Come si evince dai documenti depositati, infatti, Amrabat si è trasferito ad Old Trafford in prestito oneroso (10 milioni) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, più eventuali bonus che potrebbero portare la cifra finale a 35 milioni. Le motivazioni dietro la scelta degli inglesi di arrivare al calciatore fortemente stimato dal tecnico sono di natura economica.

Lo United ha già investito pesantemente in questa finestra, gli acquisti di Hojlund, Onana e Mount si attestano complessivamente intorno ai 200 milioni e la squadra è quindi in passivo. Per questo, dato che la famiglia Glazer ha deciso di non immettere nuovo capitale in società, i Red Devils sono stati ‘obbligati’ a chiudere l’accordo con la Viola a titolo temporaneo e va decisamente in controtendenza nello scenario di un mercato dominato, e drogato, dalle ricche società saudite.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI