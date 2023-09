Bufera dopo Roma-Milan: è accaduto nel post partita

La partita che si è giocata tra Roma e Milan ha portato con sé non poche polemiche. Si è fatto un gran parlare di ciò che è accaduto in campo

In questi giorni Roma e Milan si sono sfidate allo stadio Olimpico, nella partita valida per il terzo turno di campionato. Dalla gara in questione ne sono usciti vincitori i rossoneri, grazie alle reti di Giroud e Leao. A nulla è servita la notevole conclusione del subentrato Spinazzola, in piena zona Cesarini. La Roma ha avuto qualche chance nel finale ma non è bastato.

Ad aver messo a dura prova la tranquillità delle due squadre coinvolte non è stato il risultato in sé, che per ciò che si è visto in campo ha lasciato poco spazio a polemiche di ogni sorta. L’arbitraggio di Rapuano è finito nel mirino della critica e non è stato gradito da entrambe le parti; in particolare sul web sono esplose numerose polemiche.

A confermare tutto ciò è stato inoltre un post apparso su Twitter, che ha messo in evidenza come il clima tra i tifosi fosse tutto tranne che disteso. Anche un noto giornalista è intervenuto sulla vicenda ed ha difeso l’attaccante rossonero.

Caos dopo Roma-Milan: polemiche a iosa

Il post sottostante conferma come Roma-Milan sia stata una partita facinorosa per certi aspetti. La foto in questione lascia poco spazio alle interpretazioni. Il calzettone del giocatore risulta danneggiato e macchiato di sangue. Ciò significa che alla base di questo esito c’è stato un fallo. A quanto pare la foto in questione raffigura la caviglia di Leao, che evidentemente ha subito un danno ben visibile e non indifferente.

Un arbitro che consente di ridurre in questo modo le caviglie di un attaccante senza mai sventolare un giallo al suo marcatore (aggiungiamo placcaggi, maglia e pantaloncini tirati clamorosamente) non è un buon arbitro. #Milan #Rapuano https://t.co/D2WUenPyNp — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 2, 2023

I più attenti potranno sicuramente associare questa foto all’episodio accaduto. Ebbene, ad onore del vero è stata una partita dai tanti falli, sia da una parte che dall’altra. L’espulsione subita da Tomori non è affatto un causa. Il computo totale di falli da entrambe le parti ammonta intorno a circa 29 interventi fallosi. I quali hanno portato a due ammonizioni per parte, con un’espulsione. E Leao ha voluto ricordarlo anche a fine match.

