Laura Cremaschi da infarto: tutto in mostra!

La showgirl di Bergamo non smette di stupire i suoi fans: gli ultimi scatti in spiaggia sono da capogiro. Molto sensuale.

Non ci sono parole a sufficienza per descrivere la splendida Laura Cremaschi, famosissima influencer e una donna di spettacolo a tutto tondo. Di sicuro una delle prime star nate dal brulicante ‘mondo social’.

La modella bergamasca è da anni in cima alle preferenze degli italiani per ciò che riguarda il social Instagram essendo una ragazza dotata di una forza estetica non indifferente e di un talento da content creator da prima della classe.

La Cremaschina, questo il soprannome datogli dai suoi fans, dopo essersi preso lo scettro di regina di Instagram ha ottenuto un grande riscontro anche a livello televisivo partecipando a molti programma targati Mediaset, tra cui ‘Avanti un altro’ in compagnia dei padroni di casa Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma non è finita qua, la 36enne ha infatti partecipato come tentatrice nel noto programma di Canale 5 ‘Temptation Island’.

Laura Cremaschi: nessuna come lei, ultime foto in spiaggia

Laura Cremaschi deve parte della sua crescita al fatto che sin da piccola ha assaporato il clima di Milano dove ha vissuto in prima persona il mondo della moda. E una come lei non poteva cominciare come modella. Nel 2006 non a caso divenne ‘Miss Padania’ acquisendo molta popolarità sia in Lombardia che nel resto del Paese.

Poi la sua vita cambiò notevolmente con l’inizio dell’era social quando mostrò interesse per Instagram. Grazie a questo social, basato come è noto esclusivamente sulle foto, il suo nome divenne popolare in ogni dove: oggi non a caso conta un milione di seguaci.

Occhi azzurri, capelli biondissimi e fisico longilineo: l’ex reginetta di bellezza, malgrado abbia oggi 36 anni, rimane indiscutibilmente una donna straordinaria ed in grado di tenere testa alle colleghe influencer più giovani che popolano i social. Lo confermano i numeri che ogni giorno conquista su Instagram: in un ultimo scatto datato 1° settembre, nel quale la Cremaschina si è mostrata in costume per l’ultima volta, ha conquistato la bellezza di 10.337 likes!

“L’estate sta finendo e un anno se ne va“, così Laura titola la sua bellissima foto citando la famosa canzone dei Righeira. E in effetti è proprio così: ormai la bella stagione può dirsi già conclusa malgrado il clima sia ancora gradevole e tipicamente estivo. Uno scatto molto sensuale e Laura arricchisce i suoi social dell’ennesimo straordinario contenuto hot.