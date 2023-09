Melita Toniolo senza freni: straripante in bikini

L’estate sta volgendo al termine, ma Melita Toniolo continua ad infiammare i social. L’ultimo scatto, infatti, ha lasciato tutti senza fiato.

E’ una Melita Toniolo in forma straripante quella che possiamo ammirare sui social. Gli scatti che posta quotidianamente, sono sempre molto apprezzati dal pubblico che la segue con grande affetto.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo prende il via nel lontano 2007, quando partecipa come concorrente al noto reality show di casa Mediaset “Grande Fratello”. Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia il pubblico dimostra di apprezzarla sempre di più, e questo la porta alla partecipazione di altri programmi sul piccolo schermo.

Dopo svariate relazioni, nel 2015 Melita si fidanza ufficialmente con il comico Andrea Viganò, con la quale da alla luce il primo figlio Daniel nato nel 2017. Nel 2022 i due annunciano la separazione, con Melita che attualmente risulta ancora single. Oggi è molto attiva sui social, dove posta quasi quotidianamente contenuti sia di vita professionale che privata.

Melita è da urlo, il bikini la tiene a fatica: fan senza parole

Come già accennato, Melita Toniolo è molta attiva sui social, specialmente su Instagram. Il suo profilo, infatti, è arrivato a superare il milioni di follower. Questo a dimostrazione di quanto il pubblico, nel corso degli anni, continui a seguirla con grande interesse. Oltre alla grande bravura che ha dimostrato di avere nel corso del tempo, questo seguito è dettato da una bellezza disarmante, che non sembra tramontare con il passare degli anni. L’ultimo contenuto pubblicato, infatti, ha letteralmente infiammato il suo profilo.

Nello scatto in questione possiamo ammirarla con indosso un bikini a due pezzi di colore bianco, arricchito con dei disegni. Oltre ad un fisico praticamente perfetto, come prevedibile, a lasciare i fan a bocca aperta è un lato A decisamente esplosivo. Il post in questione ha fatto il pieno di like e commenti, con il pubblico che non ha perso tempo nel farle sentire tutto il proprio apprezzamento.

“Stupendo come sempre” e “sei di una sensualità assoluta”, sono solo alcuni dei commenti che Melita ha ricevuto sotto lo scatto in questione. Ovviamente non mancano affermazioni più colorite, che la showgirl ovviamente evita di commentare. Con l’estate che si avvia alla conclusione Melita ha ancora voglia di stupire, con i fan già in attesa di ulteriori scatti che infiammino ancor di più il mondo social.