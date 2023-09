Mourinho esonerato, spunta anche l’indizio

José Mourinho sta vivendo un momento davvero delicato a Roma, il più difficile dal suo arrivo. Ora parlare di esonero non è più utopia

Il tecnico portoghese non era mai partito così male nei suoi primi due anni nella Capitale. I nuovi acquisti non sono ancora fisicamente pronti e la squadra sembra rimasta con la testa a Budapest.

Al momento del suo arrivo nella Capitale, nella conferenza stampa di presentazione in Campidoglio, José Mourinho era stato chiaro: “Il terzo anno mi vedo a festeggiare”. La frase era riferita al progetto dei Friedkin di creare una Roma vincente passo dopo passo, in un piano triennale che doveva portare a lottare per lo scudetto il club nell’ultimo anno di contratto dello “Special One”.

La realtà è stata ben diversa, anche perché le feste ci sono state subito, al termine della prima stagione con la conquista della Conference League. Sarebbero potute proseguire anche al secondo anno con l’Europa League, se solo l’arbitro Taylor non ne avesse combinate di tutti i colori a Budapest. L’inizio invece del fatidico terzo anno è tutt’altro che da sogno. La Roma ha racimolato appena un punto in tre partite, si trova in zona retrocessione e non sembra esserci luce.

Contro il Milan al di là del risultato non c’è stata la minima reazione, con un gruppo apparso spento e senza motivazioni. Anche Mourinho è finito sul banco degli imputati.

Mourinho, scende a 8 la quota dell’esonero: lo Special One non è più così saldo

Dalle parti di Trigoria si respira ancora sostanziale fiducia nel lavoro del mister portoghese, anche se le critiche da parte di alcuni tifosi e addetti ai lavori non sono mancate di certo. Dal canto loro anche i bookmaker, che solitamente hanno il polso della situazione, hanno cambiato le quote su un possibile esonero dell’ex Inter.

Mourinho via dalla Roma veniva offerto a 13 prima della sfida con il Milan, mentre adesso su Goldbet si gioca addirittura a 8,00. La scadenza temporale per l’eventuale allontanamento è fissata al 7 gennaio 2024. Una prospettiva impossibile da immaginare qualche tempo fa ma che nel calcio purtroppo fa parte del gioco.

In uno sport che non contempla la riconoscenza, tutto è possibile. Va anche ricordato che in carriera Mourinho raramente è rimasto tre anni sulla stessa panchina e, quando lo ha fatto, la terza stagione non è mai stata troppo positiva (vedi Chelsea, Real Madrid e Manchester United).