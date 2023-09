Serie A: salta la prima panchina, la situazione

Sono tre le partite di questa Serie A giocate fino a questo momento, ma una panchina potrebbe già saltare a breve: la situazione

Queste prime tre giornate della Serie A hanno fatto vedere tutta la qualità di Inter e Milan, apparse come le principali candidati per lotta Scudetto. Una sfida che può diventare epica nei prossimi mesi, anche se l’inizio della Champions League potrebbe cambiare diverse cose.

Perché la Juventus non ha Coppe europee da giocare e il Napoli non resterà a guardare. Insomma, il campionato dopo la sosta entrerà nel vivo con una serie di partite che metteranno in difficoltà le big.

Al momento, però, la squadra che è parsa più in difficoltà in quest’inizio di stagione è l’Empoli. Non ha le ambizioni dei club citati in precedenza, certo, ma la voglia di un’altra salvezza è tantissima. E i risultati non stanno coincidendo con questa volontà, con tre sconfitte in tre partite, zero gol fatti e cinque subiti.

Una situazione molto particolare per la squadra toscana, che la scorsa estate ha perso delle vere e proprie colonne come Vicario e Parisi. Serve una svolta significativa nelle prossime giornate, anche se il calendario dice che le sfide saranno contro Roma e Inter, dove sarà difficile fare punti.

Empoli, possibile l’esonero di Zanetti: le quote

Il nome di Paolo Zanetti, dunque, è uno dei più chiacchierati per quanto riguardo il primo allenatore esonerato della stagione in Serie A. Le quote sono chiare e lo vedono esonerato a 1.85 su Sisal e Goldbet, mentre su Snai la quota è a 2.00. Insieme a Zanetti, c’è un altro allenatore che rischia l’esonero in quest’inizio di stagione. Si tratta di Andrea Sottil, con l’Udinese che sta faticando. La quota per Sisal è 2.00, mentre per Goldbet 1.85 e Snai 1.75.

Tuttavia, l’Udinese delle prime tre partite ha perso soltanto contro la Juventus, conquistando due punti con Fiorentina e Salernitana. Dunque, un po’ meglio dell’Empoli e in linea con diverse sue competitors. Il prossimo turno vedrà i bianconeri di Udine incontrare il Cagliari in trasferta.

Insomma, non resta che capire se e quando arriverà la decisione di Corsi riguardo il futuro di Zanetti. Certo, l’Empoli è un ambiente molto tranquillo, dove gli allenatori hanno la possibilità di lavorare in pace anche quando le cose non vanno bene. Tuttavia, non affermarsi di nuovo in Serie A sarebbe un vero peccato. Anche perché l’obiettivo del club è la valorizzazione dei suoi giocatori in massima serie.