Juventus, capolavoro Giuntoli: il nuovo Dybala a parametro zero

Juventus, capolavoro Giuntoli. Il mercato è chiuso ma non si ferma la ricerca di nuovi talenti da inseguire e mettere sotto contratto.

Durante l’ultimo mercato è stato il profilo più attenzionato, monitorato, analizzato. Cristiano Giuntoli più di Romelu Lukaku, sbarcato nella capitale, dalla parte giallorossa e dello stesso Dusan Vlahovic che, come la celeberrima Sora Camilla, di tanti che lo hanno bramato non è stato preso da nessuno ed è rimasto con la casacca bianconera addosso.

A dire il vero la febbrile curiosità attorno a Cristiano Giuntoli è partita dal momento in cui avrebbe dovuto lasciare Napoli per dirigersi verso la Continassa. I continui rallentamenti provocati da Aurelio De Laurentiis, sempre felice quando si tratta di creare problemi alla Juventus, ha di fatto sempre procrastinato il suo arrivo nella capitale sabauda. In piena Zona Cesarini è arrivato alla Juventus per iniziare l’avventura nella sua squadra del cuore.

Da quel momento il pedinamento mediatico attorno a Giuntoli si è decisamente spostato in ambito calciomercato. Cercare di scoprire quali fossero i piani segreti del nuovo direttore dell’area tecnica bianconera. Individuare quali potessero essere gli obiettivi da regalare a Massimiliano Allegri. Ogni istante di ogni giornata è vissuto nell’attesa del grande colpo della Juventus, che si cercava, quasi disperatamente, di anticipare con nomi di ogni sorta. Il grande colpo non è arrivato ma non è detto che non arrivi ben presto.

In una Juventus che nel giro di pochi mesi ha cambiato completamente pelle, anche il mercato bianconero ha iniziato ad assumere peculiarità differenti rispetto al recente passato.

Il mercato di Giuntoli è volto alla ricerca di diamanti grezzi, di giovani che ancora celano il loro talento, ma che agli occhi dei più esperti sono già dei potenziali fuoriclasse. Claudio Jeremias Echeverri è un centrocampista argentino del River Plate, classe 2006. Eccolo l’obiettivo di Giuntoli per la Juventus di domani. Il suo soprannome è tutto un programma. El Diablito e ci parla di uno dei più grandi talenti del calcio sudamericano.

Il 23 giugno scorso ha esordito con la maglia del River Plate in Primera Division nella sfida che ha visto i biancorossi affrontare l’Instituto Atlético Central Cordoba. Cristiano Giuntoli intende portarlo a Torino e per il diciassettenne talento argentino sembra già pronto un piano preciso: inserimento nella Next Gen e poi il salto in prima squadra. Il progetto di Giuntoli per la Juventus che verrà sta prendendo forma.

Tommaso Baldanzi, classe 2003, centrocampista offensivo dell’Empoli e Claudio Jeremias Echeverri, classe 2006, centrocampista-attaccante del River Plate. Classe pura per la Juventus di domani ed è già pronta a sbarcare alla Continassa.