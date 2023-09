Serie A: salta la prima panchina, svolta per il successore

In Serie A, come è noto, gli allenatori sono sempre sulla graticola ed in tal senso arriva l’ennesima conferma di questo trend che va avanti ormai da tempi immemori. In tal senso il tecnico è vicinissimo a salutare ed è il primo esonero della stagione 2023/2024. Sorpresa anche per quel che concerne il successore.

In Italia, si sa, ci sono 60 milioni di allenatori, come si suol dire. Essendo lo sport più seguito ed essendo allo stesso tempo i tecnici i profili più esposti, spesso sono loro a finire nell’occhio del ciclone, ed a farne le spese. In tal senso arriva uno sviluppo di primo ordine, dal momento che si sta andando a profilare il primo esonero della stagione 2023 / 2024. Si tratta di un autentico colpo di scena e c’è un colpo ad effetto anche per quello che è il suo successore. La Serie A, dunque, anche a distanza di anni continua ad avere delle dinamiche costanti.

Serie A, salta la prima panchina della stagione

Come è noto, la Serie A è storicamente definita come un campionato “mangia-allenatori”. Gli esoneri, infatti, di anno in anno, non diminuiscono come tendenza e lo dimostra il fatto che anche in questa stagione, dopo sole tre giornate, ci sono già diversi profili di tecnici in bilico. Claudio Ranieri con il suo Cagliari non è partito benissimo, ma le posizioni più in bilico sono altre due.

Stando a quanto sottolineato da “Giornale.it“, infatti, due delle panchine più a rischio esonero, secondo le quote prese in esame di SNAI, Sisal e Goldbet, sono quelle di Paolo Zanetti e Andrea Sottil, visto che rispettivamente con Empoli ed Udinese hanno avuto inizi di stagione disastrosi. Soprattutto il tecnico dei toscani è in bilico in questo momento e per la sua successione ci possono essere svolte interessanti.

Zanetti a rischio, Davide Nicola erede

Tanto per l’Empoli quanto per l’Udinese un nome da tenere in considerazione può essere quello di Davide Nicola, che è senza squadra dopo l’esonero con la Salernitana e che è reduce da grandi imprese sportive. Si tratta di due compagini che potrebbero rappresentare per lui un importante trampolino di lancio per rilanciarsi. Le prossime settimane potrebbero essere calde da questo punto di vista.