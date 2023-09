La Juve piomba sul giallorosso: assalto in casa Roma

La Juve piomba sul giallorosso. Sembra impossibile eppure, a mercato appena terminato, si inizia già a pensare a quello che verrà. Ed ai possibili affari.

Ci hanno già provato in tanti ed in tanti ci provano ancora. Provare a definire il mercato della Juventus è come camminare sulle bucce di banana, poiché è facile scivolare e cadere in giudizi negativi aggravati poi dalla considerazione che da questa estate la neonata dirigenza bianconera può avvalersi di un dirigente del valore di Cristiano Giuntoli.

Nel momento in cui in tanti si attendevano una quasi rivoluzione, la Juventus ha cambiato quasi niente. Il primo mercato della Juventus, che in calce porta la firma di Giuntoli, è stato una sorta di doloroso approccio ad una situazione decisamente diversa dal solito. Una Juventus che ha dovuto fare i conti con la sua storia recente.

Un recente passato che, oltre ad un numero impressionante di vittorie, ha portato anche ad un dissesto economico-finanziario cui è difficile metter mano se viene meno quel, più o meno, naturale supporto rappresentato dalla proprietà che spesso ha assistito il club nei momenti più difficili.

La Juve piomba sul giallorosso

Il neodirettore dell’area tecnica della Juventus, Giuntoli, nel giorno della sua presentazione, ha tracciato chiaramente il perimetro del mercato bianconero. Competitività e sostenibilità. Un mercato sostenibile per cercare di riportare la squadra lì dove la sua sua storia l’ha sempre posta. Ma nell’anno in cui la Juventus è fuori dalle competizioni europee e, soprattutto, dalla Champion League, che ha sempre irrorato le finanze del club, fare mercato, e per giunta di qualità, è risultato quasi impossibile.

Ma quello appena terminato è stato soltanto il primo mercato di Giuntoli. A gennaio ce ne sarà un altro, così come la prossima estate. E sarà proprio il mercato del 2024 che segnerà il progetto che ha in mente per la Juventus. Il primo nome è già pronto e ci porta a Roma, sponda giallorossa: Lorenzo Pellegrini.

Il 27enne centrocampista giallorosso è uno dei primi tasselli che Giuntoli vorrebbe inserire in organico per rafforzare un reparto che ha bisogno di giocatori di personalità e di sicuro rendimento. Pellegrini ha in contratto in essere con la Roma con scadenza giugno 2026, al quale è legato un compenso importante, pari a 4 milioni di euro.

L’operazione Pellegrini non è certo semplice da chiudere dal momento che se anche la Roma decidesse di intavolare una trattativa per la cessione del suo capitano, il corrispettivo economico richiesto per il suo giocatore non sarebbe certo di lieve entità. E’ vero che il mercato si è appena concluso ma la Juventus ne è già iniziato un altro.

