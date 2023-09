Lato a prorompente: Ludovica Pagani scalda i fan

La bella influencer e conduttrice Ludovica Pagani si è messa in mostra sui social in questo modo. I tanti follower estasiati dalle sue forme.

Bergamasca doc, bellezza solare ed assoluta, grande successo sui social. Queste le caratteristiche principali di Ludovica Pagani. Ovvero una delle influencer italiane più amate e seguite del momento.

Classe 1995, Ludovica si è lanciata nel mondo dei social network con grande successo. Agevolata ovviamente da un lato estetico assolutamente attraente e dalle sue forme fisiche sopra la media. Ma anche dalla capacità di intrattenere e di intraprendere una scalata verso il mondo dello spettacolo.

Pensare che la sua risonanza mediatica partì da una clamorosa gaffe, quando giovanissima svolgeva il ruolo di valletta nel programma locale Tutto Atalanta. In quell’occasione la Pagani si confuse, leggendo la classifica di Serie A pensando che i punti delle singole squadre fossero le posizioni in graduatoria.

Decolté da urlo: Ludovica Pagani è sempre più sexy

Oggi però quella gaffe televisiva è solo acqua passata. Ludovica Pagani viene riconosciuta dai suoi tanti fan per la versatilità lavorativa. Infatti, oltre a spopolare su Instagram, la giovane bergamasca è una abile conduttrice in TV, avendo presentato diversi programmi anche in ambito sportivo. Inoltre è una rinomata DJ, presentandosi alla consolle di moltissimi club su territorio nazionale.

Ma la maggior parte dei follower che la seguono su Instagram (ad oggi ben 3,7 milioni) sono attratti dalla bellezza e dalla fisicità della Pagani. Non mancano sul suo profilo infatti immagini ammiccanti e molto attraenti atte ad acchiappare numerosissimi like, in particolare dal pubblico di sesso maschile.

Uno degli ultimi scatti è davvero mozzafiato. Ludovica Pagani durante il suo soggiorno estivo in Salento si è messa in mostra con un vestito scollato rosa, mettendo in primissimo piano il suo prosperoso Lato A. Una vista attraente e sensuale sul decolté della bella influencer. La quale sottolinea un possibile aiutino estetico, ma a prescindere dai modi è innegabile che la Pagani sia una bellezza assoluta nel panorama social italiano.

In molti si chiedono se Ludovica sia effettivamente fidanzata oppure no. La giovane originaria di Bergamo pare abbia una relazione da qualche tempo con il calciatore Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma ed ex Milan. I due hanno fatto trapelare qualcosa nel recente passato, ma preferiscono non sbandierare troppo la loro relazione. Social e influencer sì, ma la Pagani sulle questioni intime vuole restare in silenzio.