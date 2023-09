Anna Falchi straripante: la scollatura fa sognare

Una delle attrici più brave e celebri del nostro Paese torna a stupire il proprio pubblico, grazie ad uno scatto recente diffuso sul social Instagram.

Dal 1994 è sulla bocca di tutti: Dellamorte Dellamore, pellicola basata sull’omonimo romanzo di Tiziano Sclavi (il creatore di Dylan Dog), è il film che la issata quale bandiera della cinematografia italiana contemporanea e da allora non è mai più stata ammainata. A quasi trent’anni di distanza Anna Falchi continua a ‘sventolare’ come non mai.

Nasce in Finlandia il 22 aprile 1972, da madre autoctona e padre italiano. Nella penisola scandinava trascorre i primi sei anni della sua esistenza, dopodiché si trasferisce in un’altra penisola, quella italiana, prima in provincia di Reggio Emilia e poi a Pesaro. Anna è del segno zodiacale del Toro, tuttavia Falchi è un’aquila: accesa sostenitrice della Lazio, ha però dichiarato di avere un ottimo rapporto con Francesco Totti: “È molto simpatico, è il Capitano, anche per me”.

Stiamo parlando di una delle attrici più famose del mondo dello spettacolo italiano. Esordisce giovanissima e conquista alcuni dei registi e degli uomini più famosi. Nel 1992 diventa testimonial per Banca di Roma ed è protagonista nello spot Il sogno diretto da niente meno che Federico Fellini. Un anno più tardi partecipa al videoclip della canzone Due di Raf e fa il suo esordio sul grande schermo recitando a fianco di Diego Abatantuono nel film Nel continente nero. Nel 1994 come detto si consacra.

Successivamente recita sotto la sapiente guida di moltissimi registi importanti, come Carlo Vanzini, Michele Soavi, Dino Risi, Sergio Martino e Carlo Lizzani. Non mancano neppure le presenze in tv: Superbrain – Le supermenti, dal 2012 al 2013, Hit the Road Man su Canale 5 nel 2019, C’è tempo per… invece in Rai con Beppe Convertini nel 2020. Dal 2021 è conduttrice di I fatti vostri.

Gli affetti e la vita privata e le stravaganze

Dopo fugaci ma intense relazioni con Max Biaggi, Fiorello, Stefano Ricucci e Denny Montesi dal quale ha avuto sua figlia Alyssa, instaura una relazione con Andrea Ruggieri nel 2012. Il tutto termina dopo undici anni per ragioni legate alle difficoltà della convivenza. Di recente Falchi è stata sorpresa con un nuovo compagno, Walter Rodinò (cinquantenne imprenditore romano che si occupa di gestire la comunicazione per grandi aziende), immortalati durante una cena nella capitale.

I ben informati sostengono che i due si siano conosciuti in quanto vicini di casa e che lui l’abbia conquistata cucinandole un piatto di canestrelli al ragù. Ora insieme hanno costruito uno nuova famiglia allargata.

La felicità conseguita nella sfera privata da Falchi è tutta ravvisabile nel sorriso sereno sfoderato mentre si trova a Venezia, nel suo ultimo post su Instagram. La donna continua a ravvivare i social e risplende sempre bellissima.