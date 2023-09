Addio a un grande campione di Formula1, c’è la conferma ufficiale

Dopo tante speculazioni, arrivano delle dichiarazioni clamorose da parte del pilota. Ecco come stanno le cose

Il Mondiale della Formula Uno è ormai nella seconda parte di stagione. Max Verstappen ha ormai vinto (dominando) il suo terzo titolo e manca solo la matematica a quel che ormai appare ovvio da mesi. Ma non è tutto oro quel che luccica e in casa Red Bull ci sono anche grossi problemi.

Che Sergio Perez e la Red Bull potrebbero dirsi addio alla fine di questa stagione non è un mistero. È circa un anno, infatti, che il pilota messicano recita il ruolo di pecora nera all’interno del team di Milton Keynes. Ma le ultime dichiarazioni di Checo sono davvero emblematiche di quanto il suo futuro sia in bilico in questo momento.

Tutto è iniziato in occasione del Gran Premio del Brasile 2022, quando Max Verstappen – già matematicamente campione del mondo – decise di non aiutare Perez nella conquista del secondo posto iridato, disobbedendo al muretto Red Bull che gli aveva chiesto di cedere la posizione a vantaggio del compagno di squadra. In tale occasione, volarono gli stracci in quel di Milton Keynes ma il team alla fine decise di non prendere provvedimenti contro l’olandese. Perez non ne rimase molto felice (per usare un eufemismo) e non evitò di farlo presente a Christian Horner.

Red Bull-Perez, rapporto ormai logoro: le parole di Checo

Ad aggravare la situazione, poi, sono subentrate le scarse prestazioni offerte dal messicano nel campionato 2023. Dopo un buon inizio, infatti, Checo è entrato in un turbine negativo fatto di errori e risultati al di sotto delle aspettative.

Tanto che i dirigenti della Red Bull gli hanno messo Daniel Ricciardo alle calcagna, promuovendolo da proprio pilota di riserva a pilota titolare per l’AlphaTauri (scuderia satellite degli austriaci). Adesso, Perez sembrerebbe essersi ripreso ma probabilmente è ormai troppo tardi per cambiare il suo futuro. Lo testimoniano, in parte, le parole che ha pronunciato ai microfoni di Dazn a margine del weekend di Monza:

“Ogni anno si imparano cose nuove ed è per questo che amo questo sport”, ha esordito Perez intervistato dalla nota emittente televisiva. “La cosa più importante è imparare dagli errori. Con la stagione che ho avuto, è importante disputare le prossime gare in un ambiente dove sento di dare il mio contributo”.

Il messicano ha affermato che il suo obiettivo è continuare a correre e vincere campionati con la Red Bull. Ma, per la prima volta, si è anche detto consapevole che il suo sedile è a rischio: “Ad un certo punto dovremo sederci a parlare. Se non ci sarà posto per me nel 2024, dovremo cercare alternative“. Insomma, non sono propriamente parole di addio ma poco ci manca.