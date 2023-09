Roma, addio Rui Patricio: scelto il nuovo portiere

La Roma deve cercare di risolvere il problema portiere e sta scandagliando il mercato. Il nome scelto è davvero molto interessante

Nonostante Rui Patricio sia uno dei fedelissimi di Mourinho, i giallorossi hanno ormai capito che il suo rendimento è in netto calo. Urge correre ai ripari con un profilo d’esperienza.

Uno dei tanti problemi della Roma in questo inizio di stagione è stato senza dubbio Rui Patricio. Il portiere portoghese, grande protagonista nella finale di Conference League, vinta a Tirana due stagioni fa contro il Feyenoord, è in realtà in calo sin dallo scorso anno.

Il classe ’88 sembra aver imboccato, anche fisiologicamente, il viale del tramonto. La sicurezza e la reattività che aveva garantito nella prima parte della sua esperienza romana, sono ormai un lontano ricordo. Nella prima giornata contro la Salernitana ha sulla coscienza il secondo gol di Candreva, tutt’altro che angolatissimo. Stesso discorso per quanto riguarda la prima rete del Verona, con il tiro di Terracciano respinto goffamente in mezzo all’area.

Infine, con il Milan, ha causato il fallo da rigore su Loftus-Cheek, spianando la strada agli uomini di Pioli. Per questo Tiago Pinto non è rimasto con le mani in mano ed è andato a scandagliare il mercato dei numeri 1.

Roma, idea De Gea per sostituire Rui Patricio: l’Arabia Saudita concorrente scomodo

L’idea della Roma è quella di puntare il prossimo anno su Bento, portiere brasiliano dell’Atletico Paranaense, già seguito anche dall’Inter. Il classe ’99 però, non può arrivare prima di gennaio, mentre a Mourinho servirebbe qualcuno subito.

Per tappare la falla il nome è David De Gea, ex Manchester United e Atletico Madrid, attualmente svincolato. Sullo spagnolo si erano mossi proprio i nerazzurri, prima di virare su Sommer, mentre ora pare esserci più di un club arabo alla finestra.

I soldi della Saudi Pro League la stanno facendo da padrone sul mercato internazionale e bisognerà capire se la priorità del classe ’90 sia quella di “svernare” o di competere ancora per qualcosa di importante. Tra l’altro proprio nei Red Devils De Gea ha lavorato con Mourinho, vincendo anche l’Europa League nel 2017.

A Roma si augurano che la storia si possa ripetere anche in giallorosso. A breve arriverà la scelta definitiva. Quel che è certo è che presto Rui Patricio potrebbe dire addio, e il suo posto da titolare è tutt’altro che certo.

