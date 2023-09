Il campione nell’occhio del ciclone, pugno duro del club: decisione presa

Essere un campione nel mondo del calcio non necessariamente vuol dire essere campioni anche fuori dal rettangolo verde. Anzi. Molto spesso, infatti, si sentono storie che hanno del clamoroso e stavolta ad essere coinvolto in prima persona è una autentica stella. Per la quale il club vuole usare il pugno duro.

Un campione, nel mondo del calcio ma non solo, ha l’onere di dover essere tale anche fuori dal campo. Non sempre, però, questo accade e questo è solo l’ennesimo caso. Stavolta a finire nel mirino della critica è una stella di questo fantastico sport che è il calcio. Per queste forti accuse indirizzate nei suoi confronti ha già perso la convocazione nella sua Nazionale ed ora anche il club ha deciso di prendere posizione. E si ha la netta sensazione che non sarà una posizione morbida, tenendo conto che si tratta di uno dei club più importanti al mondo. E che di conseguenza vorrà difendere la propria immagine.

Il campione finisce nei guai

Stiamo parlando di Antony Matheus dos Santos, stella del Manchester United e della Nazionale brasiliana. E’ stato accusato, infatti, di violenza domestica da parte della sua compagna. Al momento non ci sono sentenze e, di conseguenza, sarebbe un errore esporsi, ma quel che è certo è che attorno a lui si è sollevato un polverone. In attesa di sviluppi, però, la Nazionale brasiliana ha deciso di revocare la sua convocazione per i prossimi impegni.

Nel frattempo, però, è stato assordante il silenzio dello United, da cui tutti si aspettavano una ferma presa di posizione nei confronti del ragazzo. I Red Devils hanno rotto ogni esitazione, come si suol dire, ed attraverso un comunicato ufficiale hanno reso chiara quella che è la loro posizione.

Antony accusato di violenze: comunicato dello United

Il club, però, per il momento non si è sbilanciato. Ha detto, attraverso il comunicato, che è a conoscenza della situazione, ma che, vista la delicatezza delle accuse, non si pronuncerà finché le autorità non avranno fatto chiarezza. Tenendo conto dell’impatto che la colpevolezza di Antony potrebbe avere sull’immagine del Manchester United, va da sé che il club verosimilmente userà il pugno duro in caso di necessità.