Sergio Ramos-Serie A, ecco la svolta: dove giocherà

Per l’ex Real Madrid si era prospettato un futuro anche nella nostra Serie A. Ecco il difensore spagnolo dove potrebbe giocare.

Conclusa la sua parentesi, a dire il vero poco fortunata, con il PSG, Sergio Ramos è al momento senza squadra. Dopo due anni, di cui uno costellato da diversi problemi che l’hanno fatto scendere in campo con il contagocce, il difensore spagnolo lascia Parigi e adesso cerca una nuova sistemazione.

Classe 1986, Sergio Ramos non è più giovanissimo ed è a tutti gli effetti nella parte finale della sua carriera. Dopo aver per anni fatto la fortuna con il Real Madrid, club con il quale ha collezionato 671 presenze e ben 101 gol, e col quale ha vinto praticamente tutti i trofei possibili, due anni fa, nell’anno del faraonico mercato del PSG, Ramos decise di accettare l’offerta della proprietà qatariota.

Nel dream team parigini, quello che con Messi, Mbappé, Neymar, Donnarumma, doveva dare l’assalto alla Champions League, le soddisfazioni sono state poche. Tutte in ambito nazionale e nessuna in ambito europeo. Adesso Sergio Ramos è alla ricerca di un’ultima opportunità stimolante per chiudere al meglio la carriera. Per questo si era fatto anche il nome di alcune squadre di Serie A che avrebbero potuto, magari per una sola stagione, sfruttare la grande esperienza del difensore spagnolo.

Sergio Ramos, niente Serie A: resta la pista saudita

Non sarà però in Serie A il futuro calcistico di Sergio Ramos. L’ex bandiera del Real Madrid infatti ha richieste al di fuori dei parametri di molti club del nostro massimo campionato. Con il mercato chiuso le pochi squadre che potevano permettersi un ingaggio del genere hanno completato il loro reparto difensivo. Non è infatti avvenuto alcun colpo last minute e quindi per Sergio Ramos niente Italia.

Resta in piedi la pista araba del campionato saudita. Un’opzione che potrebbe in qualche modo solleticare Sergio Ramos. In fondo il difensore spagnolo è alla fine della sua carriera calcistica e di trofei ne ha vinti in abbondanza. Non si può quindi parlare di rimpianti su obiettivi sportivi.

La scelta razionale potrebbe quindi essere il godersi un ottimo ingaggio in un campionato che, sebbene con poche pressioni, in questa stagione ha visto l’arrivo di diversi calciatori di altissimo livello.