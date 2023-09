Mercato: colpo Greenwood in Serie A, l’annuncio del presidente

Uno dei profili più appetibili in sede di mercato è quello di Mason Greenwood. L’inglese a sorpresa in Serie A può diventare davvero realtà, dal momento che è arrivato in questa direzione anche l’annuncio del presidente in persona. Che ne ha approfittato ed ha raccontato anche tutti i retroscena.

Uno dei talenti più cristallini a livello internazionale è senza ombra di dubbio Mason Greenwood, che però ha dovuto fare i conti con questioni, per così dire, più grandi di lui. E’ stato, infatti, accusato di violenze dalla sua ormai ex fidanzata ed ha vissuto 18 mesi da separato in casa praticamente con il Manchester United. Alla fine, però, la giustizia gli ha dato ragione, dal momento che è stato prosciolto da ogni accusa. Adesso è ripartito dal Getafe, ma chissà che il futuro non possa parlare italiano. In tal senso, infatti, arriva l’annuncio da parte del presidente che spiazza tutti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

L’inglese sbarca in Serie A

Dato per scontato a lungo che fosse colpevole (ben prima che un giudice si pronunciasse) si è avuto per molto tempo l’impressione che quel talento di cui a lungo si era parlato avesse già dato tutto quello che aveva da dare. Ora che però è stato assolto, anche dopo quasi un anno e mezzo di inattività, non sono mancati gli interessamenti. Alla fine, però, è ripartito dalla Spagna e dal Getafe.

In Italia è stato inseguito a lungo anche dalla Lazio, che sembrava davvero vicina a tesserarla. Ed a confermare queste indiscrezioni è lo stesso presidente del club capitolino, come riportato da Sportmediaset. Ha, infatti, confermato che fino alla fine ha provato a tesserare Greenwood, ma che a far saltare l’operazione è stato il Manchester United. Insomma, un vero peccato. In ogni caso, però, non è detta l’ultima parola, dal momento che la sua intenzione sembrava essere quella di firmare con la Lazio.

Greenwood alla Lazio, parla Lotito

Classe 2001, adesso ha una gran voglia di riprendersi tutto quanto gli è stato tolto ingiustamente. Con l’obiettivo dichiarato di tornare al Manchester United per brillare in quella che è la squadra che lo ha cresciuto. Insomma, sarebbe anche un modo per consegnare definitivamente agli archivi questa brutta vicenda. Ora il presente si chiama Getafe.