Totti, marcia indietro su Dybala: “Non è stupido”

Le parole di Francesco Totti su Paulo Dybala sorprendono tutti i tifosi, soprattutto quelli della Roma. Il capitano storico ha cambiato idea.

Da quando è finita la sua carriera calcistica, con quello storico addio dato allo stadio Olimpico, Francesco Totti è comunque rimasto un idolo assoluto nel cuore di tutti i tifosi della Roma. Difficilmente in futuro qualcuno riuscirà a prendere il suo posto.

Nonostante la gente romanista in questi anni stia sognando in grande, grazie agli arrivi di fuoriclasse come Paulo Dybala o Romelu Lukaku, l’importanza di Totti nella storia romanista sembra non avere eguali. Infatti, ogni volta che l’ex capitano spunta all’Olimpico o rilascia qualche intervista, è subito notizia.

Nella giornata di ieri Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale della Serie A, durante un evento di presentazione ad Abu Dhabi. Argomento di discussione ovviamente la sua Roma e la partenza non positiva in campionato. Ma si è anche parlato di Paulo Dybala e della questione legata al numero di maglia.

Dybala e la 10 di Totti, l’ex capitano chiarisce: “Non me l’ha mai chiesta”

Si è parlato spesso, soprattutto durante l’estate, del ripristino della maglia numero 10 della Roma. Una maglia appartenuta per ben vent’anni a Francesco Totti. Il club giallorosso non l’ha ufficialmente tolto, ma per indossarlo serve coraggio e soprattutto determinate caratteristiche.

In molti hanno pensato che potesse essere Dybala ad ereditarlo, essendo il calciatore più tecnico giunto in giallorosso dopo l’addio del capitano. Ma l’argentino ha preferito continuare a indossare il numero 21, che aveva anche ai tempi della Juventus. Intanto Totti ha chiarito la faccenda a riguardo.

“Io non sono il proprietario della maglia, anche se l’ho indossata con amore e rispetto per tanti altri – ha ammesso Totti – Il prossimo che vorrà la 10 dovrà essere un calciatore resti alla Roma per almeno vent’anni. Dybala? Per rispetto non me l’ha mai chiesta, so come è fatto. Giustamente da professionista qual è ha scelto un altro numero, non è mica stupido“.

Totti in pratica fa capire che non ha nulla contro la ‘cessione’ della maglia numero 10, ma conferma che ad indossare questa storica numerazione dovrà essere un calciatore talmente legato alla Roma da voler restare a lungo. Dybala invece, giunto lo scorso anno, difficilmente potrà essere una bandiera giallorossa a lungo termine. Ecco perché per il sesto anno consecutivo nessuno indosserà la 10 nella rosa di Mourinho.