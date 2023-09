Totti pensa solo a Noemi: la dedica speciale per il compleanno

Irresistibile è l’amore che Francesco Totti prova per la sua Noemi Bocchi e l’ha dimostrato ancora una volta con una dedica speciale.

Il termine del matrimonio con Ilary Blasi ha rappresentato anche la fine di una favola popolare per l’Italia. I due hanno costruito insieme una famiglia davvero invidiabile e negli anni hanno schivato indiscrezioni e gossip che hanno cercato di allontanarli. Hanno resistito fino all’inevitabile, ovvero l’arrivo di un nuovo amore. È scoppiato prima per Francesco Totti e poi anche la conduttrice Ilary Blasi vive ora un rapporto sereno e magico con l’imprenditore Bastian Muller.

Di certo la felicità delle loro relazioni attuali non ha trovato riscontro nelle modalità di separazione e divorzio. Gli screzi pubblici e privati fra Ilary e Totti non sono mancati e i più informati sono sicuri che ancora oggi nessuno dei due risparmia frecciatine, soprattutto la presentatrice di Mediaset, rimasta ferita dalla relazione che l’ormai ex marito aveva coltivato alle sue spalle per un tempo.

Difficile è stato per l’ex capitano della Roma resistere al richiamo di un sentimento che è sbocciato e l’ha manifestato ancora una volta, in occasione del compleanno della sua Noemi Bocchi, conosciuta in occasione di un torneo di padel, la quale ha compiuto 35 anni lo scorso 31 agosto.

Francesco Totti e la dedica d’amore per la sua Noemi Bocchi: il messaggio pubblico

Nonostante sui social network abbia sempre cercato di mantenere un profilo basso, per la sua amata Francesco Totti ha fatto un’eccezione e ha condiviso per il compleanno di Noemi Bocchi, apprezzata flower designer, una foto nelle storie di Instagram al mare con la fidanzata. “Buon compleanno” e poi la canzone di Francesco Renga dall’inequivocabile ritornello: “La tua bellezza è furiosa e nobile, è qualcosa che somiglia alla parte migliore di me”.

Gli scettici circa questo legame dovranno per forza di cose ricredersi, perché un Francesco Totti così vicino alla sua donna non si vedeva da molto, da quando con Ilary Blasi il matrimonio andava a gonfie vele. D’altronde, per Noemi Bocchi l’ex giocatore della Nazionale italiana ha accettato mesi di gossip e copertine.

Nonché battute e sfottò, rimanendo spesso in silenzio e intervenendo soltanto in difesa della bontà dei suoi sentimenti. Forse poteva essere gestita meglio per il bene anche e sopratutto dei figli. Ma a volte l’amore non ci permette di essere in fondo così razionali.