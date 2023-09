Serie A, Lukaku capocannoniere: quote stravolte

Il miglior colpo di mercato della Roma promette numeri importanti. I bookmakers credono tanto in lui: ecco la situazione

La Roma stenta in questo inizio di campionato, ma è consapevole che prossimamente le cose potrebbero cambiare. Soprattutto dopo l’arrivo di Lukaku, che promette un corposo numero di gol.

L’attaccante belga, reduce da un’annata all’Inter contrassegnata da luci e ombre, è voglioso di regalare alla squadra capitolina soddisfazioni importanti e l’ha già dimostrato nella partita contro il Milan, battendosi e rendendosi pericoloso non appena entrato in campo. Non ha segnato Romelu, ma ha trasmesso appieno la sua voglia di dare un contributo fondamentale alla causa giallorossa. Non male in vista del prosieguo della stagione. Almeno sensazioni positive dopo un inizio difficile.

In base a quanto vi abbiamo detto, non è difficile immaginare che Lukaku rientrerà nel novero di coloro che segneranno più gol in Serie A. Tanto che i bookmakers, nonostante abbia giocato due partite in meno rispetto ai suoi rivali, indicano il centravanti ex Chelsea come uno devi favoriti a conquistare il titolo di capocannoniere del campionato italiano 2023-2024.

Serie A, le quote per il titolo di capocannoniere

Lukaku capocannoniere della Serie A, quanto è quotato? Vi diciamo subito che il belga non è il favorito assoluto per tale traguardo. Non potrebbe essere altrimenti visto che è arrivato in Italia soltanto qualche giorno fa, a torneo iniziato. Ma Big Rom è appena giù dal podio, alle spalle soltanto di giocatori che hanno già messo a segno un numero considerevole di gol. Facciamo il punto della situazione.

Secondo i principali siti di scommesse, il favorito assoluto alla vittoria del titoli di capocannoniere è il “Re” della passata stagione, ovvero Victor Osimhen del Napoli. La quota del nigeriano – già autore di tre gol in questo inizio di stagione – si aggira attorno al 2.50. Il secondo favorito è Lautaro Martinez dell’Inter, che segue a quota 7.50 dopo le tre reti realizzare nelle prime due giornata di campionato.

Sul gradino più basso del podio troviamo invece Dusan Vlahovic della Juventus, di poco in ritardo rispetto al nerazzurro (quota 8). E Lukaku? L’attaccante giallorosso occupa la quarta piazza della griglia, assieme al milanista Olivier Giroud, con un’offerta pari a 12 volte la posta. Considerato ciò che è stato capace di combinare il belga in Serie A, forse, varrebbe la pena di farci un pensierino.