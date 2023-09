Foto hot vicino la piscina: Cecilia fa diventare matti

La nota sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, è tornata a deliziare i suoi numerosi fan su Instagram, pubblicando uno scatto alquanto sexy

I componenti della famiglia Rodriguez sono sempre al centro dei riflettori. In particolare, ovviamente, le due sorelle Belen e Cecilia. Quest’ultima ha tratto giovamento dalla grande popolarità accumulata dalla compagna di Stefano De Martino all’interno dei confini italiani.

Nata in Argentina a Buenos Aires il 18 marzo del 1990, Cecilia Rodriguez ha raggiunto la soglia dei 33 anni da un po’ di tempo. Ma nonostante la carta d’identità non sia più un suo punto di forza, la showgirl vanta ancora un fisico mozzafiato. Si è fatta strada nel mondo della televisione italiana, partecipando all’Isola dei Famosi o anche, in qualità di concorrente, alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, nel 2017. È lì che ha conosciuto il compagno Ignazio Moser, figlio del celebre ciclista Francesco Moser.

Prima della nascita di questa relazione, per chi non ne fosse già a conoscenza, Cecilia era fidanzata da quattro anni con l’ex tronista di Uomini e donne Francesco Monte. La modella ed influencer, poi, decise di lasciare in diretta tv Monte, per legarsi ufficialmente a Moser Junior. Da quel momento iniziò la love story tra i due gieffini in argomento, caratterizzata da alti e bassi.

Nel 2020, infatti, la coppia si convinse a prendersi un periodo di pausa, trascorrendo le vacanze separati. Dopodiché, i due decisero di rimettersi insieme. All’inizio di febbraio 2023, inoltre, è venuta fuori la notizia che Cecilia ha cacciato di casa Ignazio, rimandando a data da destinarsi il matrimonio (inizialmente fissato per il prossimo ottobre). Erano circolate delle voci relative ad un presunto tradimento da parte di Moser Junior.

Cecilia Rodriguez sexy in piscina: fan scatenati

Ora entrambi sono reduci da una vacanza alternativa. La sorella di Belen nelle scorse ore ha condiviso alcune Instagram stories sul proprio profilo, dove conta ben 4,7 milioni di followers, raccontando la recente avventura vissuta al fianco del suo partner. In tal senso, non sono mancati dei momenti di criticità.

L’influencer argentina si è resa protagonista di una confessione inaspettata: “È stata una vacanza wild. Tutto molto bello, ma anche cose brutte. Come, ad esempio, condividere un bagno con qualcuno che non conosci”. Insomma, pare che questa esperienza non sia stata il massimo del relax e del comfort.

Ad ogni modo, è probabile che abbia rafforzato ulteriormente il rapporto tra Cecilia e Ignazio, i quali alla fine dovrebbero convolare a nozze tra qualche mese. Lei, intanto, continua a deliziare i suoi fan pubblicando immagini hot su Instagram.

In uno degli ultimi post, in particolare, si può ammirare uno scatto che ritrae la bella modella in bikini vicino ad una piscina privata. La sorella di Belen, inoltre, indossa una canottiera bianca e attillata, che termina nei pressi dell’ombelico. Curve mozzafiato, che hanno mandato in visibilio vari utenti social. E come potrebbe essere altrimenti, d’altronde.