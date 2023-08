Calciomercato: a sorpresa dal Milan al Napoli, accontentato Garcia

In sede di calciomercato arriva il colpo a sorpresa dal Milan al Napoli. Gli azzurri sono pronti a regalare a Rudi Garcia il rinforzo che lui conosce molto bene e che rappresenta una vera e propria sorpresa, visto che nessuno ne aveva parlato prima.

Sono ore frenetiche, queste ultime, in sede di calciomercato, dal momento che tutte le squadre stanno cercando di piazzare gli ultimi colpi di cui hanno bisogno i tecnici per provare a centrare gli obiettivi societari. In tal senso, come spesso accade, le sorprese stanno fioccando. L’ultima vede come grande protagonista il Napoli. Gli azzurri, infatti, dopo aver regalato al proprio allenatore Lindstrom e Natan, oltre a Cajuste, vogliono fare un ultimo sforzo. E stavolta si tratta di un colpo ad effetto che arriva direttamente dal Milan, diretta concorrente per lo Scudetto. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e va a colmare, in caso di buon esito della trattativa, un possibile vuoto derivante dal mercato.

Gli azzurri piazzano il colpo dal Milan

Come è noto, in casa Napoli sono ore di valutazioni circa la posizione di Alessandro Zanoli. E’ uno dei talenti più cristallini del calcio italiano ed alle spalle di Di Lorenzo troverebbe troppo poco spazio. Per questo lui ed il suo agente spingono per un passaggio al Genoa, dove potrebbe giocare con più continuità.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Milanweb, starebbe prendendo corpo l’idea Alessandro Florenzi per il Napoli. 10 anni dopo il loro primo incontro, infatti, Rudi Garcia sarebbe ben contento di riabbracciarlo. Il costo dell’operazione è decisamente alla portata delle casse azzurre, dal momento che il laterale rossonero ha una valutazione di 3 milioni di euro. E chissà che magari tornando a lavorare con lui Florenzi possa riscoprire quella sua naturale duttilità.

Florenzi al Napoli, accontentato Garcia

Il legame che c’è tra Alessandro Florenzi e Rudi Garcia risale al periodo in cui il tecnico francese era alla Roma. Fu lui, infatti, il primo a puntare con convinzione totale sul talento giallorosso, che da quel momento ha iniziato la sua ascesa. Era, infatti, una sorta di jolly, dal momento che veniva impiegato da terzino, da interno di centrocampo ed anche da esterno di attacco. E chissà che ora le loro strade non possano tornare ad intrecciarsi.