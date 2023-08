Che colpo in Serie A: l’ex Napoli pronto a dire sì

Pronto il gran colpo in serie A per la fine del calciomercato: arriverà un ex calciatore del Napoli!

Si prospetta un gran finale di calciomercato col botto in serie A. Sono ancora diversi i calciatori che devono arrivare e alcuni di questi possono mandare in visibilio i tifosi per essere un colpo di quelli capaci di far cambiare il corso di una stagione. Ne sa qualcosa la Roma che ha accolto in questo rush finale Lukaku. Lo stesso può accadere per questo nuovo acquisto, che tra l’altro si tratterebbe di un ritorno nel nostro campionato.

Il giocatore è già stato in serie A, per la precisione al Napoli, dove si è messo in luce nonostante non fosse la prima scelta di Spalletti. Adesso dopo l’addio non ha ancora trovato una nuova sistemazione definitiva. Stiamo parlando di Tanguy Ndombele, centrocampista attualmente al Tottenham, classe ’96 e con già tanta esperienza in club di livello accumulata. Il giocatore può lasciare gli Spurs.

Il giocatore francese che l’anno scorso ha collezionato nel nostro campionato 30 presenze e 1 rete sotto al Vesuvio, è in uscita dal Tottenham. Non ha ancora trovato una sistemazione ma attualmente non fa parte dei piani degli Spurs. La pista che si è aperta è quella del Genoa, con Gilardino che attende un ultimo colpo a centrocampo per sugellare un mercato con i fiocchi.

Colpo in serie A, l’ex Napoli Ndombele è pronto a dire sì

Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, l’accordo tra i due club sarebbe già stato raggiunto. Segno di una trattativa ben avviata e reale. Adesso però resta da convincere il calciatore. La formula dell’affare è un prestito, come lo era quello dell’anno scorso al Napoli. Non sarà comunque facile convincere il francese.

Il Genoa resta senza dubbio come una delle squadre protagoniste nel mercato, ha fatto colpi come Retegui o come l’ex Milan Messias, senza dimenticare Ruslan Malinovskyi. Il club rossoblù è assoluto protagonista.

Si deciderà sul gong: peserà anche la volontà del centrocampista che sarà chiamato a scegliere se restare ai margini in Premier o accettare una stagione da protagonista in Liguria. Quel che è certo è che il Genoa ci sta provando. Ricordiamo come il calciatore è andato via dal Napoli che non l’ha riscattato a fine stagione: la cifra pattuita era di 20 milioni di euro.

