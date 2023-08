Uno dei volti più amati del mondo sportivo al GF Vip 8, ora non ci sono più dubbi

Uno dei volti più amati del mondo sportivo al GF Vip 8. Alfonso Signorini sta allestendo la nuova edizione del reality più seguito della tv. Che nomi!

In estate i programmi televisivi di maggior successo spengono le rispettive telecamere e danno l’appuntamento ai propri telespettatori per l’inizio dell’autunno, quando è solita partire la nuova stagione.

Si spengono le telecamere e le luci dello studio, si svuotano le quinte, ma negli uffici e nelle abitazioni di autori e conduttori fervono i preparativi. Si deve apparecchiare il nuovo ciclo di puntate ed occorre pensare a millanta aspetti. Ogni anno si devono apportare delle piccole-grandi novità che non stravolgano il canovaccio classico del programma ma lo rendano però meno prevedibile e monotono.

Ed è in estate che parte la ricerca del Vip. Ormai tutte le trasmissioni di maggior successo, Rai o Mediaset, puntano sui grandi nomi, coloro che possano attrarre il pubblico come il miele gli orsi. E se Milly Carlucci sta lavorando sodo per l’ennesima grande edizione del dancing show di Rai Uno, Ballando con le Stelle, Mediaset ed Alfonso Signorini si stanno adoperando alacremente per pianificare al meglio il Grande Fratello Vip 8.

Il geniale giornalista, nonché padrone della casa più osservata d’Italia, sta comunicando, uno alla volta, i protagonisti di un’edizione che si preannuncia intrigante come non mai. Infatti nella casa più spiata dagli italiani è prevista la presenza di uno dei volti più amati dello sport parlato e raccontato, anche animatamente, in tv. Di chi si tratta?

E’ il suo stile. I nomi dei Vip che entreranno nel Loft di Cinecittà Alfonso Signorini li snocciola pian piano, con indizi social o comunicandoli in momenti imprevisti ed imprevedibili. I primi due nomi per l’edizione 2023-2024 sono già stati resi noti. Il marciatore, campione olimpico a Pechino 2008, Alex Schwazer è stato il primo grande annuncio, seguito a ruota dall’attrice Beatrice Luzzi.

Ora è il momento di un altro grande nome che, ufficialmente, entrerà nella casa del Grande Fratello 8. Un grande giornalista, scrittore, volto televisivo in ambito sportivo amato, e non, per la sua grande passione calcistica chiamata Juventus: Giampiero Mughini. La passata stagione lo abbiamo ammirato nelle vesti di ballerino, dal momento che è stato un indiscusso protagonista del dancing show del sabato sera Rai, Ballando con le Stelle.

Anche in quella occasione la sua verve e il suo carattere fumantino si sono palesati in maniera evidente. Per questo la sua presenza all’interno della casa garantirà ascolti, battibecchi ed immancabili polemiche. E’ stato lo stesso Mughini a ufficializzare la sua partecipazione al reality Grande Fratello Vip 8.

Lo ha fatto inviando una lettera pubblicata da Dagospia. Quale migliore maniera di una lettera per un giornalista, scrittore, saggista dello spessore di Giampiero Mughini per annunciare urbi et orbi la sua prossima partecipazione al Grande Fratello 8?