Boom Atalanta, pronto il super scambio in Serie A

Nelle ore conclusive di calciomercato, una notizia boom è arrivata dall’Atalanta, sembra ormai pronto il super scambio in Serie A, ecco cosa sta accadendo…

Le ultime mosse di mercato per le squadre italiane, alle ore 20 di venerdì 1° settembre si chiuderà in modo definitivo la sessione estiva, occasione per chiudere i colpi in queste ore, evitando di far saltare gli affari.

Dovendo definire le rose a disposizione dei vari allenatori, si scopre come a fine agosto vi siano dei vuoti in alcuni ruoli, mentre dall’altra parte rimangano degli esuberi, motivo per il quale molte squadre arrivano in questo periodo definendo degli scambi utili per risolvere la situazione.

Stanno pensando a questo anche Atalanta e Torino, le quali lavorano ad una trattativa in grado di accontentare i rispettivi tecnici, vale a dire Gian Piero Gasperini ed Ivan Juric, maestro ed allievo sin dai tempi del Genoa, entrambi reduci dal ko maturato nell’ultima giornata di campionato, ed adesso alleati per affari comuni.

Super scambio: in tre cambiano maglia

Da un lato, i bergamaschi si sono dimostrati tra i più attivi in questa sessione estiva di calciomercato, dalla cessione record di Hojlund, agli investimenti pesanti per arrivare a Scamacca e Bilal Tourè, ma per i nerazzurri in attacco vi è bisogno di un’uscita importante.

Destinato a partire sarebbe infatti Duvan Zapata, il colombiano era stato accostato alla Roma, ma dopo gli acquisti di Azmoun e Lukaku da parte dei giallorossi, per l’esperta punta si aprirebbe la pista Torino, con i granata disposta ad inserire altri giocatori nella trattativa.

Alla società orobica piacerebbe molto il centrale Alessandro Buongiorno, già nel giro della Nazionale italiana, il difensore sarebbe valutato per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma nell’affare potrebbe esserci l’inserimento di altre pedine fondamentali nello scacchiere di Juric.

Oltre al cartellino intero di Duvan Zapata, secondo Gianluca Di Marzio, il Torino valuterebbe l’aggiunta di un prestito oneroso dell’esterno difensivo, Brandon Soppy, in modo tale da abbassare l’esborso da parte dell’Atalanta per arrivare a Buongiorno, facendo investire ai bergamaschi circa 16-17 milioni. Le due società sarebbero a stretto contatto per arrivare agli obiettivi desiderati, ma dovranno nel giro di poche ore definire i dettagli per concludere ciascuna operazione con i 3 calciatori coinvolti. Una situazione tutt’altro che semplice.

IL CALCIOMERCATO SI TROVA AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo e scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI