Addio Juve: accordo e nuova avventura in Premier

Niente più Juve per un importante giocatore di caratura internazionale: la nuova frontiera di mercato lascia i bianconeri a bocca asciutta.

Alla fine non sarà Juventus. Con il mercato che volge al termine il club bianconero sperava di chiudere un affare importante per rinforzare la sua rosa, ma il giocatore sembra aver preso un’altra decisione. Il club torinese resta quindi con ancora un’incognita molto importante in squadra, e con un ruolo mancante che dovrà essere riempito in qualche modo. Le sirene spagnole indicano infatti che un vecchio obiettivo in difesa punta ormai a un ritorno clamoroso nel suo vecchio club.

La difesa è uno dei crucci di Max Allegri, in un mercato decisamente sottotono. Oltre all’arrivo di Timothy Weah, laterale destro che rimpiazzerà Cuadrado, la Juve non si è praticamente mossa per nuovi acquisti. Nel frattempo, la retroguardia aveva dimostrato di necessitare di nuovi puntelli già nella scorsa stagione, e con Bonucci praticamente in uscita il tecnico toscano si ritrova a corto di centrali. L’adattamento di Danilo e di Alex Sandro a braccetti nella difesa a tre potrebbe non bastare.

Restano solamente Gatti e Rugani, oltre all’ormai ex capitano in esubero, al centro della retroguardia bianconera. Vedendo sfumare anche quest’ultimo obiettivo, Allegri deve sperare o in un colpo low cost in extremis, o sarà costretto a fare ancora una volta di necessità virtù. Cosa non semplice, visto che l’unico centrale di difesa arrivato dal mercato, il 20enne uruguayano ex Valencia Facundo Gonzalez, è già stato girato in prestito alla Sampdoria.

Juve col mal di testa in difesa: l’obiettivo di lusso è ormai sfumato

Ad aver complicato i piani in casa bianconera è stata la notizia che il difensore francese Clement Lenglet sembrerebbe vicino a una nuova squadra. Il 28enne del Barcellona, reduce da una stagione in prestito al Tottenham, non ha più spazio nella formazione di Xavi, e come si sa da tempo è destinato a lasciare. L’alto costo dell’ingaggio, però, è un ostacolo non indifferente, e proprio per questo la Juve non è mai riuscita ad accelerare per portarlo a Torino.

Adesso, secondo il ‘Mundo Deportivo’, le speranze di vederlo in Serie A si sarebbero praticamente spente. Il quotidiano spagnolo segnala come il transalpino abbia ormai deciso di giocare con la maglia dell’Aston Villa.

Una mossa a sorpresa con il calciatore che era vicino al Siviglia, la società in cui si consacrò tra il 2017 e il 2018 come uno dei migliori difensori d’Europa. Alla fine non sarà rientro in Spagna ma l’ex Tottenham firma con l’Aston Villa, autore di un mercato di primo piano.