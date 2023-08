El Shaarawy all’improvviso: blitz dall’Arabia

Il trequartista giallorosso, fresco di rinnovo fino al 2025, è stato messo nel mirino dai club della Saudi Pro League

Ci sono giocatori che pur di restare in una piazza, in un club, ad onorare la maglia diventata una sorte di seconda pelle, sono disposti a tutto. Complice un ottimo esercizio di piena consapevolezza dei propri mezzi, ma soprattutto dei propri limiti, alcuni profili rinunciano ad una titolarità certa magari un un club di mezza classifica per poter fare il ‘sesto uomo’ – come si direbbe nel basket – in un club dalle grandi ambizioni.

Questi, per sommi capi, sono le motivazioni che hanno spinto Stephan El Shaarawy a rinnovare fino al 2025 il suo contratto con la Roma. Tornato nella Capitale nel gennaio del 2021 dopo la remunerativa esperienza in Cina, nello Shangai Shenhua, il ‘Faraone’ è sempre stato molto apprezzato dal popolo giallorosso.

Spesso decisivo in uscita dalla panchina, sempre disposto a sacrificarsi in qualsivoglia zona di campo pur di aiutare la squadra, l’ex Genoa e Milan conosce bene il suo ruolo nelle gerarchie dello Special One. Che spesso si è anche rammaricato di non averlo schierato dall’inizio con la speranza di utilizzarlo a gara in corso. Magari le mutate esigenze tattiche, o gli infortuni a match in corso, hanno impedito a Mourinho di giocarsi l’arma segreta. Ma lui, El Shaarawy, non ha mai mollato.

L’Arabia Saudita bussa alla porta del ‘Faraone’: la risposta

Indiscrezioni di ‘Radio Mercato’ – negli ultimi giorni impazzano voci su chiunque – riportano il possibile interessamento della ricchissima Saudi Pro League per il calciatore giallorosso. Già in qualche modo avvezzo alle avventure esotiche grazie alla citata esperienza biennale in Cina, il ‘Faraone’ si sentirebbe certamente lusingato dalle proposte, ma lui la sua decisione già l’avrebbe presa.

El Shaarawy non ha infatti alcuna intenzione di lasciare la Capitale, dove effettivamente ha trovato una sua dimensione specifica al di là del minutaggio che comunque l’allenatore lusitano gli continuerà a garantire. La scelta dell’ex nazionale azzurro si basa probabilmente anche su altro.

La bellezza della città, il calore dei tifosi, il feeling coi compagni. E anche, inevitabilmente, la vetrina che la Serie A può offrirgli rispetto al lontano campionato saudita.

Il calciatore dunque resterà certamente, almeno fino alla fine di questa stagione, all’ombra del Colosseo. Poi, se a fine anno dovesse andar via Mourinho, tutto potrebbe tornare in discussione.

