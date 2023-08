L’Inter ha già chiuso: 14 milioni in Brasile

A distanza di pochi giorni dalla chiusura del campionato, l’Inter è pronta a chiudere l’ennesima operazione: ben 14 milioni sul piatto

I nerazzurri si sono dimostrati tendenzialmente molto attivi sul mercato. I colpi portati a compimento sono stati numerosi, sia in uscita che in entrata. Ad oggi l’organico di Inzaghi ha colmato le sue lacune, soprattutto con il recente arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco. Un innesto che andrà a migliorare nettamente il reparto difensivo.

C’è inoltre un giocatore che ha attirato l’attenzione della dirigenza tempo fa. Viene dal Brasile, ha un costo contenuto e delle prospettive davvero molto interessanti. Una delle questioni più spinose in assoluto a inizio mercato ha riguardato per buona parte del tempo la porta. La partenza di Onana per una cifra di poco superiore ai 50 milioni, sborsati interamente dal Manchester United, ha portato gli scout meneghini a mobilitarsi.

Alla fine il nome emerso è stato quello di Yann Sommer, esperto portiere anch’egli precedentemente di proprietà dei bavaresi. Si tratta di un colpo di grande esperienza, oltre ad aver anche dato un peso esiguo al bilancio dei trasferimenti. Insomma, per lo svizzero classe 1988 c’è stato un grande entusiasmo. E ancora oggi è così. Tuttavia prima o poi lo si dovrà sostituire, considerando il fatto che non è più giovane come un tempo.

Ragion per cui gli uomini di Inzaghi stanno sondando un altro profilo molto interessante da inserire sui pali. A quanto pare la dirigenza ha trovato il suo prospetto ideale. Costo ridotto, grandi premesse e riflessi felini: ecco di chi si tratta.

Inter, ecco il portiere del futuro

Come riporta il post sottostante, sembra che l’Inter abbia finalmente trovato il suo portiere del futuro. Direttamente dal Brasile, ecco l’estremo difensore che sta facendo mobilitare con particolare vivacità i nerazzurri.

Il portiere in questione è Bento, classe 1999 e di proprietà dell’Athletico Paranense. Alto 190 centimetri e con 95 kg di peso complessivo, è un ottimo portiere per quanto concerne il piazzamento tra i pali. Oltre ad essere anche impeccabile nelle uscite. Insomma, il profilo ideale per puntare ad un futuro più solido.

L’#Inter non molla la presa su #Bento in ottica futura. A fine mercato riprenderanno i colloqui con l’#AthleticoParanaense, che parte da una richiesta di 14 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita per il portiere brasiliano con passaporto italiano @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) August 29, 2023

Bento viene considerato come uno dei principali talenti nel suo paese e il club nerazzurro è sulle sue tracce da tempo. Sommer è avanti con l’età mentre Audero è un opzione che appare momentanea, Bento può rappresentare il futuro.

CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI