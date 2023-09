Giuntoli brucia tutti e lo porta alla Juve, ufficiale la firma

La Juventus si prepara alla terza giornata di questa nuova stagione di Serie A, mentre Giuntoli piazza un altro colpo anticipando la concorrenza. Ecco di chi si tratta.

La Juventus, nella terza giornata di questa nuova stagione di Serie A in cui è chiamata a dare il tutto per tutto, affronterà allo stadio Castellani l’Empoli di Paolo Zanetti. Mentre Massimiliano Allegri ragiona sulle possibili scelte di formazione, Cristiano Giuntoli piazza colpi molto interessanti. È ufficiale l’arrivo di un nuovo giocatore: è stata per lui anticipata qualsiasi concorrenza.

La Juventus da tempo ormai ha iniziato a ragionare anche e soprattutto in prospettiva. Con quest’idea è nato il settore giovanile bianconero che, specialmente nelle ultime due stagioni, si è rivelato una fonte inesauribile di ottimi giocatori da poter lanciare in Italia e in Europa all’occorrenza. Fagioli, Iling-Junior, Miretti, Soulé sono solo alcuni esempio dei giocatori che hanno esordito in prima squadra.

In quest’ottica la società bianconera, grazie al lavoro di Cristiano Giuntoli, ha voluto affondare il colpo di Livano Comenencia. Centrocampista arrivato direttamente dal PSV Eindhoven. L’olandese è un classe 2004. Ecco tutti i dettagli sull’operazione e non solo perché, pur essendo molto giovane, il giocatore ha accumulato già una buona esperienza. Cosa che può fare senza dubbio comodo alla Juventus. Non solo alla Next Gen ma anche, in prospettiva, al gruppo dei senior. C’è il comunicato ufficiale.

Calciomercato Juventus, Giuntoli anticipa tutti: ecco chi è il nuovo acquisto della Next Gen

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che: “È ufficiale un nuovo arrivo tra le fila della Juventus Next Gen. Si tratta di Livano Comenencia, olandese classe 2004, che si lega ai nostri colori firmando un contratto fino al 30 giugno 2025“. Il colpo è perciò ufficiale, con Cristiano Giuntoli che ha anticipato qualsiasi possibile concorrenza.

“Centrocampista estremamente duttile – si legge ancora nel comunicato – adattabile anche al ruolo di difensore, Livano approda a titolo definitivo dal PSV Eindhoven, dove è arrivato nel 2012 per svolgere, di fatto, praticamente tutta la trafila nel settore giovanile del club di Eindhoven”.

“Ora è pronto a lottare per nuovi obiettivi, con la maglia bianconera addosso. Welkom, Livano!“, scrive il club in conclusione. Il giocatore è pronto per dare del proprio meglio e puntare quanto prima a diventare magari un’arma della prima squadra. Per il momento l’approdo dall’Olanda è ufficiale.