Kostic alla Roma: c’è un clamoroso retroscena

Kostic alla Roma. La cessione dell’esterno serbo, ex Eintracht Francoforte, può rappresentare l’ultimo colpo in uscita della Juventus. Sarà davvero così?

Il mercato, che chiuderà il prossimo 1° settembre alle ore 20.00, ha presentato quest’anno un’assenza apparentemente ingiustificata: la Juventus. Un mercato che è il segno del cambiamento più profondo in atto all’interno della società bianconera.

La Juventus cambia profondamente anche se i volti dei suoi giocatori sono rimasti pressoché identici a quelli della passata, disgraziatissima stagione. Non considerando le operazioni riguardanti i giovani di prospettiva, il mercato forse più amato da Cristiano Giuntoli per il suo innato talento per lo scouting, per la prima squadra si è registrato un solo autentico acquisto.

Timothy Weah è entrato nel gruppo guidato da Massimiliano Allegri e forse è proprio questo mercato ridotto all’osso che ha un po’innervosito il tecnico di Livorno che auspicava almeno un altro paio di rinforzi. Così non sarà a meno che nelle ultime ore non si concludano trattative in uscita che potrebbe riguardare profili quali Moise Kean o Filip Kostic.

Proprio l’esterno serbo può rappresentare il colpo in uscita dell’ultimo minuto del mercato bianconero. Operazione che donerebbe altro ossigeno al bilancio ed offrirebbe alla dirigenza bianconera la possibilità di valutare un’operazione in entrata. A quanto pare sul forte esterno serbo si sono posati gli occhi della Roma di José Mourinho.

Kostic alla Roma, affare in dirittura d’arrivo?

Filip Kostic rappresenta forse il simbolo del mercato bianconero, dove non esistono intoccabili né, tantomeno, incedibili. L’esterno serbo è sul mercato e potrebbe essere proprio lui il colpo in uscita atteso dalla Juventus. Non soltanto alcuni club europei sono interessati all’ex giocatore dell’Eintracht Francoforte.

Anche in Italia c’è chi segue con attenzione l’evoluzione della sua situazione. José Mourinho, tecnico della Roma, dopo aver accolto a braccia aperte Romelu Lukaku, gradirebbe non poco anche l’arrivo dell’esterno mancino.

L’ottima stagione disputata in maglia bianconera non ha fatto altro che far aumentare la stima del tecnico portoghese nei riguardi di Kostic e magari se lo immagina già sfrecciare sulla fascia a confezionare cross al bacio per Lukaku e Dybala. La Juventus è interessata soltanto ad una cessione a titolo definitivo di Filip Kostic e la sua valutazione ruota attorno ai 20 milioni di euro.

Mourinho voleva Kostic già due stagioni fa. Chissà che ora non venga finalmente accontentato. Dopo aver realizzato il sogno Lukaku la Roma può aggiungere un nuovo tassello in vista dell’obiettivo rappresentato dalla conquista di un posto Champions. E se si è appena acquistato un campione come il colosso belga cosa volete che sia un ulteriore piccolo sacrificio per Filip Kostic.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI