FIGC, un altro storico club fallisce: arriva l’annuncio

Terminato il calciomercato, il mondo del calcio in Italia ed in FIGC si risveglia e, verrebbe da dire, torna a fare i conti con i propri fantasmi. La situazione in termini economici (e si è visto in questa sessione) è a dir poco delicata ed un altro storico club ora ne fa le spese.

Come detto e come si è notato in maniera importante in questa sessione di mercato, la situazione economica in Italia, nel calcio ma non solo, è davvero molto delicata. I club, infatti, hanno una autonomia limitata ed in FIGC le cose non sembrano minimamente cambiare. Servono interventi strutturali, ma al momento tutto tace mentre questo sistema crolla in maniera quasi vertiginosa. Un altro club adesso è vicino a dire addio al calcio professionista dal momento che sta per fallire. Si prepara a ripartire dalla Serie D ed in tal senso arriva l’annuncio che spezza il cuore ai tifosi ma anche agli appassionati di calcio.

FICG, altro club verso il fallimento

L’ex presidente della Reggina Marcello Cardona, infatti, in una conferenza stampa ha parlato del futuro del club calabrese, escluso dal campionato di Serie B e, di conseguenza, prossimo al fallimento. Stando a quanto da lui raccontato, infatti, sarebbe bastato pagare una cifra inferiore al milione di euro per evitare tutta questa brutta vicenda.

L’importo in questione è pari a 757mila euro, pagando il quale la Covisoc non avrebbe fatto alcuna segnalazione. Il suo intervento si conclude con delle parole che sanno di annuncio e che spezzano davvero il cuore. Dei tifosi ed anche degli addetti ai lavori. “La Reggina fallirà”. Alla fine, poi, viene fatto un invito alla proprietà di parlare pubblicamente per chiarire la situazione.

La Reggina fallirà per meno di 1 milione di euro

Si tratta di una società che ha scritto pagine importanti del calcio in Italia e che per anni ha fatto la voce grossa anche in Serie A. L’anno scorso, con Inzaghi in panchina, prima che la situazione precipitasse in termini economici, la squadra di Simone Inzaghi stava cullando il sogno della promozione nella massima categoria del calcio italiana. Ora, invece, rischia seriamente di scomparire. E per giunta solo, si fa per dire, per una cifra inferiore al milione di euro.