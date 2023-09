Calciomercato, è saltato tutto: clamoroso retroscena in Serie A

Il calciomercato non è ancora terminato per gli svincolati. Affari ancora in corso, ma ecco i vari retroscena: saltato tutto alla fine

Tutto è cambiato in poco tempo. Dal possibile arrivo alla permanenza nel club blasonato: ecco i primi retroscena di calciomercato così suggestivi. Ora è arrivato il momento giusto per tirare le somme per i bilanci di fine mercato, che non è ancora terminato con i tanti svincolati pronti a sbarcare in Italia.

La Juventus ha dovuto attraversare mesi infernali a causa dei tanti problemi societari che hanno influenzato negative sulle operazione di calciomercato. Sono arrivati pochi rinforzi per Massimiliano Allegri: l’obiettivo primario di Giuntoli è stato quello di pensare alle cessioni per rientrare nel bilancio dopo i tanti esborsi economici delle passate stagioni.

Calciomercato, saltano due affari in casa Juventus: la verità a galla

Le trattative di calciomercato sono sempre così complicate. In tante possono saltare da un momento all’altro a causa di visioni differenti di fare mercato. Ed è così successo all’improvviso anche durante i mesi estivi in casa Juventus: due calciatori sono rimasti a Torino, avrebbero dovuto vestire un’altra maglia in Serie A.

Dopo mesi infernali di calciomercato è arrivato il momento per fare il punto della situazione in casa Salernitana. E così il direttore sportivo granata, Morgan De Sanctis, ha rivelato che alla fine non sono arrivati alcuni giocatori della Juventus. Sono rimasti a Torino per continuare il loro percorso in bianconero: da Miretti a Nicolussi Caviglia, a Salerno li hanno aspettati fino alla fine. I due non sono arrivati in Campania per un motivo ben preciso.

La versione del ds De Santis è stata chiara: “Le proprietà hanno un bel rapporto, nessun problema con il ds Giuntoli”. Tutto è dipeso dal mercato particolare che ha avuto la dirigenza torinese: se ci fossero stati incastri giusti, ora i due giocatori sarebbero già sotto la guida tecnica di Paulo Sousa.

In più, è saltato l’arrivo di Facundo Gonzalez, altro giocatore di proprietà della Juventus, che alla fine ha trovato una sistemazione in Serie B da Pirlo alla Sampdoria. Ora il progetto granata continuerà dopo aver allestire una rosa competitiva per un salvezza tranquilla: il sogno resta quello dell’Europa con il presidente Iervolino che nutre grandi obiettivi.