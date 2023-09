Lukaku alla Roma ha già battuto un record: non era mai successo prima

Romelu Lukaku, il colpo dell’estate, è appena arrivato alla Roma di José Mourinho ma ha già frantumato un record

A Roma è scoppiata la Lukaku-mania. Il colpo dell’estate ha infiammato non solo gli ultimi giorni di calciomercato ma anche e soprattutto la piazza giallorossa.

Oltre 5000 i tifosi del club capitolino che si sono accalcati alla scalo di Ciampino per accogliere come una star l’ex attaccante nerazzurro, arrivato in prestito secco dal Chelsea per 5 milioni di euro più bonus mentre saranno 7.5 quelli che il club capitolino bonificherà sul conto del gigante belga che ha accettato di decurtarsi lo stipendio che percepiva dai blues pur di vestire il giallorosso.

L’arrivo di ‘Big Rom’ alla corte di José Mourinho manda al settimo cielo i tifosi romanisti che ora possono sognare in grande: la coppia Dybala-Lukaku promette gol, spettacolo e punti a una Roma che ambisce a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice della classifica.

Lukaku, non era mai successo prima: 47 mila contatti sull’aereo che lo ha condotto a Roma

Tuttavia, i tifosi dovranno pazientare un po’ per ammirare la migliore versione di ‘Big Rom’ che, reduce dall’estate più complicata della sua carriera, ai margini del Chelsea, dopo il ritorno dal prestito all’Inter, sedotto e abbandonato dalla ‘Vecchia Signora‘, si è allenato con la squadra giovanile dei blues. Motivo per il quale l’ex attaccante nerazzurro ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione fisica.

Considerazioni, quest’ultime, che però non frenano l’entusiasmo dei tifosi come attesta il dato registrato dal sito Flightradar dov’è possibile monitorare in tempo reale le rotte di tutti gli aerei in volo.

Ebbene, il predetto sito ha registrare il numero-record di 47.300 contatti sull’aereo, decollato da Bruxelles e diretto a Ciampino, con a bordo Dan Friedkin, il tycoon texano proprietario del club capitolino, e il nuovo centravanti giallorosso.

Un dato che è il termometro della febbre da cavallo che ha colpito la tifoseria giallorossa per l’arrivo del centravanti belga che, da parte sua, ha gradito una tale accoglienza che lenisce la sua amarezza per il ko in finale di Champions League, a Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola, e per un’estate trascorsa da separato in casa al Chelsea.

Ma tanti i cori anche per il Presidente Dan Friedkin che, in possesso del brevetto di volo, è stato alla cloche dell’aereo a bordo del quale ha viaggiato il nuovo idolo della tifoseria giallorossa. Insomma, il tycoon texano ha letteralmente portato a Roma e alla Roma Romelu Lukaku.