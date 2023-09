Rubiales, dramma in famiglia: la madre è in ospedale, il motivo

La madre di Luis Rubiales, sospeso dopo il bacio alla calciatrice spagnola, è stata ricoverata in ospedale.

Non si placano le polemiche in seguito al comportamento di Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola. Come noto, Rubiales ha ‘esagerato’ durante la premiazione della Nazionale di calcio femminile che aveva appena conquistato il titolo Mondiale. Il presidente della Federcalcio spagnola ha infatti baciato una calciatrice, Jennifer Hermoso, senza il consenso di quest’ultima.

Un gesto, quello di Rubiales, che ha scatenato una valanga di critiche nei confronti del 46enne. Proprio in queste ultime ore è emersa un’altra notizia che riguarda il presidente della Federcalcio iberica. La madre di Luis Rubiales, Angeles Bejar, è stata infatti ricoverata in ospedale dopo aver accusato un malore. La signora Bejar aveva dato il via a uno sciopero della fame per protestare contro le pesanti accuse che erano piovute addosso a suo figlio praticamente da ogni angolo del mondo.

Il presidente è stato sospeso dalla FIFA dopo il gesto nei confronti della calciatrice Jennifer Hermoso. Per questo Angeles Bejar aveva deciso di barricarsi nella Chiesa della Divina Pastora a Motril, in Andalusia, annunciando lo sciopero della fame finché non sarebbe finita quella che lei stessa ha definito una “caccia disumana e sanguinosa” nei confronti di suo figlio.

Malore dopo lo sciopero della fame: come sta la madre di Rubiales

Il ricovero della madre di Rubiales in seguito al malore è stato confermato dal parroco della Chiesa della Divina Pastora dove Angeles Bejar aveva scelto di rifugiarsi. Al momento le condizioni di salute della madre del presidente della Federcalcio spagnola non sono note. Stando alle ultime notizie pare che la madre di Rubiales si sia sentita male a causa del grande caldo di questi ultimi giorni nel Sud della Spagna. Lo stesso sacerdote ha precisato che la signora mostrava “piedi gonfi” ed era molto stanca.

In uno scambio WhatsApp con un giornalista spagnolo la signora Angeles Bejar si era detta determinata a portare avanti lo sciopero della fame senza soluzione di continuità. La madre di Rubiales ha anche sottolineato di non essere turbata dall’idea di morire “perché mio figlio è una persona onesta e ciò che gli stanno facendo non è giusto”.

Nel frattempo Rubiales – sospeso per 90 giorni dal suo ruolo – ha incassato il sostegno di Andreu Camps, segretario generale della Federcalcio spagnola. Camps si è infatti schierato apertamente al fianco di Rubiales, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente dell’UEFA Executive Committee. Una situazione complicata che sicuramente ricopre di vergogna la federazione spagnola.