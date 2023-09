Addio in extremis alla Juventus: stavolta sarà definitivo

La dirigenza della Juventus continua a lavorare alacremente in questo rush finale di mercato e sta per chiudere un altro affare in uscita

La Juventus può e deve lottare fino alla fine per la conquista dello Scudetto. In tal senso, l’inizio di stagione della squadra guidata da Massimiliano Allegri non è molto incoraggiante, a parte il primo tempo della sfida contro l’Udinese. All’Allianz Stadium, invece, la ‘Vecchia Signora’ ha sofferto in più occasioni la manovra offensiva del Bologna di Thiago Motta.

E tra l’altro ai rossoblù non è stato assegnato un rigore davvero clamoroso, tant’è che l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha momentaneamente sospeso l’arbitro Di Bello e il Var Fourneau. Insomma, la fortuna ha aiutato un po’ i bianconeri, ma serve assolutamente migliorare il rendimento all’interno del rettangolo verde di gioco.

Altrimenti c’è il rischio che la compagine torinese possa rendersi nuovamente protagonista, in negativo, di un’altra stagione anonima. Starà a Massimiliano Allegri trovare la quadra definitiva per competere a livelli elevati. Di certo l’assenza dalle competizioni europee può aiutare parecchio in campionato. D’altronde, la Juventus ha a disposizione un’ottima rosa nel complesso.

E sembra che finalmente Dusan Vlahovic sia tornato al top della forma. Il bomber serbo vuole combattere con Victor Osimhen, Lautaro Martinez, Olivier Giroud e Romelu Lukaku per ottenere il trionfo nella classifica marcatori. L’ex Fiorentina ha tantissima voglia di rivalsa, dopo che la pubalgia gli ha impedito di esprimere tutto il suo talento nei mesi scorsi.

Il mercato bianconero è finito con la società che ha chiuso totalmente le entrate e ha lavorato senza sosta alle uscite.

Calciomercato Juventus, l’addio definitivo si avvicina: ecco di chi si tratta

Bonucci è andato in Germania e giocherà la Champions con l’Union Berlino, e la Juve ha lavorato senza sosta per disputare una stagione senza coppe con un’importante riduzione dell’organico. L’ultima indiscrezione riguarda il croato Pjaca che ha definitivamente salutato il club bianconero.

Stando a quanto riferisce ‘Tuttojuve.com’, l’attaccante croato è molto vicino al Rijeka, club che milita nella massima divisione calcistica del paese che ha dato i natali a Pjaca. Anche per una questione geografica, superata la concorrenza di Antalyaspor e Karagumruk. L’affare è in chiusura a titolo definitivo, ma è probabile che la Juve non incasserà nulla da questa cessione. Il destino è segnato.

Marko Pjaca via dalla Juventus a titolo definitivo: ecco dove andrà (ANSA) – Calciomercatoweb.itL’ennesima operazione in uscita con Giuntoli che ha fatto un ampio lavoro da questo punto di vista e se ne occuperà anche nelle prossime sessioni di calciomercato.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI