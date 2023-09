Claudia Ruggeri bollente: curve pericolose

Claudia Ruggeri mette sempre in risalto le sue curve generose, scatenando la passione degli ammiratori: applausi convinti

La lunga estate dei social ci ha permesso di ammirare bellezze mozzafiato esibirsi come sempre in scatti da urlo, infiammando l’atmosfera più di quanto non facesse il caldo. Non poteva non far sentire la sua presenza, da questo punto di vista, Claudia Ruggeri, diventata una delle donne più affascinanti del piccolo schermo e una delle web star più amate.

In tv come su Instagram, la showgirl lascia sempre il segno con la sua sensualità verace e irresistibile. Claudia è la celebre Miss di Avanti un Altro, il quiz show che da diverse stagioni viene condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Una trasmissione che ottiene sempre ottimi ascolti grazie a un format assai divertente, ma non soltanto per quello. Infatti, a fare la differenza spesso e volentieri sono proprio le presenze al femminile nel cast. Claudia e le sue colleghe popolano un ‘minimondo’ che trasuda di fascino irresistibile. La star indiscussa è ovviamente lei, e lo testimonia il suo nome di scena.

Silhouette prorompente e slanciata, la Ruggeri raccoglie applausi a scena aperta ad ogni puntata del programma, quando questo va in onda nei mesi invernali. Nel resto del tempo, i fan attendono con ansia di rivederla e combattono la nostalgia con gli scatti sui social. Su Instagram, Claudia, che ha un milione e 300 mila followers, in questi mesi non ha fatto mancare agli ammiratori più irriducibili istantanee ultra seducenti.

Claudia Ruggeri, ritorno a casa dopo le vacanze: più in forma che mai, il top aderente di profilo è una bomba

Immagini dalle vacanze che non hanno lasciato proprio nessuno indifferente e che hanno raccolto like e commenti estasiati a ripetizione. Claudia adesso è tornata a casa, il periodo di riposo è finito, ma è pronta a tuffarsi subito in nuove avventure.

A breve, la Ruggeri inizierà le registrazioni delle nuove puntate del suo show. E ci arriva in forma smagliante, a giudicare da questo primo piano. Un top aderentissimo, che fa risaltare le sue curve vertiginose. Il lato A di Claudia è del resto uno dei cult indiscussi del web da qualche anno a questa parte e la reazione dei fan è quella di sempre. La bacheca della Miss viene inondata di complimenti per l’ennesima volta.