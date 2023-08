Lascia il Milan e si trasferisce in un’altra Big, tutta colpa dell’Inter

Il Milan potrebbe avvicinarsi alla chiusura della sessione di calciomercato con una cessione non calcolata prima e a causa dell’Inter.

Nonostante la fine della collaborazione professionale con il duo Maldini-Massara, il calciomercato estivo del Milan ha dato grande soddisfazione sia a mister Stefano Pioli che in generale ai tifosi rossoneri. La squadra ha cambiato parte della sua conformazione, soprattutto fra centrocampo e attacco.

Ma potrebbero esserci dei cambiamenti inattesi per la linea arretrata. Ciò a causa di una cessione che non era stata prevista ma favorita negli ultimi giorni da incroci di mercato con l’Inter.

Si tratta di Pierre Kalulu. Il Bayern Monaco ha chiuso dopo diverse settimane con l’Inter la cessione di Benjamin Pavard. E ciò priverebbe i bavaresi di un rinforzo in difesa. Gli ultimi giorni di calciomercato servirebbero a trovarlo, al fine di non restare scoperti in quella zona del campo e il profilo dell’Under-21 della Nazionale francese piace da tempo al club di Bundesliga.

Secondo quanto riferisce ‘SKY Sport’, l’allenatore Thomas Tuchel avrebbe reso ben chiaro alla dirigenza del Bayern Monaco che la cessione di Pavard dovrà vedere anche un sostituto, per cui si prova ad accelerare per Kalulu, che può rivestire sia il ruolo di centrale di difesa che di esterno sulla destra.

Milan, una cessione a sorpresa: tutto dipende dall’Inter

D’altronde Pierre Kalulu affascina il Bayern Monaco dai tempi della sua militanza nel settore giovanile del Lione, ma i rossoneri sono stati decisamente più celeri e ne hanno fatto una risorsa preziosa per il Milan. Ad oggi non si registrano contatti diretti fra la società milanese e quella bavarese, ma il Milan avrebbe comunque già chiarito agli agenti che il difensore francese non è da considerare in vendita. Ultime ore di mercato e non si esclude un assalto a sorpresa con i rossoneri che valutano il difensore ben 35 milioni.

Come reagiranno i tedeschi? Per Benjamin Pavard all’Inter la trattativa si è chiusa ufficialmente sulla base del trasferimento a titolo definitivo per 30 milioni di euro più 2 milioni aggiuntivi di bonus. Il calciatore ha effettuato in queste ore le visite mediche e sarà un importante rinforzo per il pacchetto difensivo.

Si completerebbe così la formazione nerazzurra a disposizione di mister Simone Inzaghi, che potrebbe contare sul nuovo e attesissimo difensore già Inter-Fiorentina, gara in calendario a San Siro il prossimo 3 settembre prima della pausa per le Nazionali.