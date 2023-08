Georgina esagerata: la scollatura è vertiginosa

Che Georgina sia una bella donna è risaputo. Ma è sempre bene sottolinearlo, specie se pubblica foto così “piccanti”

La bella Georgina ha pubblicato l’ennesima foto da capogiro, per un pubblico insaziabile e sempre pronto ad interagire con lei. Non si parla di certo dell’ultima arrivata, dopotutto. Supermodella e influencer, nonché compagna di vita di Cristiano Ronaldo, ha una marea di persone che la seguono giorno dopo giorno.

Analizzando il suo profilo Instagram si può notare infatti un numero di follower straordinario. Ben 51 milioni di follower, con una media di decine di milioni di like a post. Insomma, chi volesse proporre il suo brand all’interno del suo profilo non potrebbe che riscontrarne ogni beneficio possibile. Naturalmente sotto lauto compenso, come spesso accade nel settore delle influencer. Del resto è così che funziona.

E lei non fa di certo eccezione, essendo tra l’altro una delle influencer più attive nel noto social. Ogni sua foto diviene rapidamente un successo immediato, ed è per questo che ci sono brand molto interessati a pagare per apparire sui suoi profili ufficiali. D’altronde oltre ad essere un investimento che ne vale la pena. Ma cosa si può trovare al suo interno?

Foto del suo corpo meraviglioso, selfie di famiglia e stralci della sua lussuosa vita in Arabia Saudita. La parentesi sportiva di CR7 la sta portando a vivere un presente ed un futuro incredibilmente meraviglioso, tanto da non avere più apparente preoccupazioni. Le delusioni sono arrivate anche per loro sfortunatamente, ma sono state ancora di più le soddisfazioni.

Georgina lascia tutti senza parole

Insomma, una vita all’insegna del lusso. E di lei a livello privato cosa si può dire? Si possono citare i suoi innumerevoli lavori personali, dal documentario apparso su Netflix passando anche per le sue partecipazioni da modella. Ma nulla renderà allo stesso modo dei suoi account social.

Lo scatto pubblicato da Georgina Rodriguez sui social ha lasciato tutti senza parole. Impresa non facile, date le decine di milioni di persone che interagiscono con lei ogni giorno. Tuttavia ci è riuscita per l’ennesima volta, e apparentemente persino senza alcuno sforzo.

Il post in questione riguarda una collaborazione avvenuta con Gucci, noto brand di moda che per ovvie ragioni non ha bisogno di alcuna presentazione. La scollatura ha lasciato tutti senza fiato, con il consueto like come unico modo di esprimere la gioia di vedere uno spettacolo simile.