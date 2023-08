Penalizzazione Juve, c’è l’annuncio in diretta: tifosi impietriti

Arriva l’annuncio choc in diretta sulla penalizzazione della Juve: i tifosi restano impietriti da quanto appreso!

L’annuncio in diretta sulla Juve penalizzata ha praticamente lasciato impietriti tutti i tifosi. Durante la gara tra bianconeri e Bologna ci sono state varie polemiche per l’arbitraggio di Marco Di Bello. Il fischietto non ha sanzionato, a detta dei vertici rossoblù, un netto e vistoso fallo di Iling Jr su Ndoye. Sarebbe stato, in caso di fischio, rigore e rosso per il Bologna. Si era sullo 0-1 e correva il minuto 70.

La società felsinea ha letteralmente attaccato l’arbitro nel post partita nel giro delle tv. Prima l’amministratore delegato Claudio Fenucci senza mezzi termini ha parlato di errore insopportabile e follia ai tempi del Var. Poi anche Thiago Motta, pur non rispondendo direttamente sull’argomento, ha “detto” la sua con eloquenti mimiche facciali.

Insomma al Bologna la direzione arbitrale di Di Bello non è proprio piaciuta e sono in molti a pensarla come i felsinei, club da sempre molto ligio e attento nelle proteste. Tanto che anche all’AIA pensano a dare uno stop al fischietto. Ma c’è anche chi va controcorrente e parla di Juve penalizzata!

Juve penalizzata, l’incredibile annuncio in diretta: tifosi impietriti!

Infatti a Sky Sport, durante il Club, se tutti si sono detti d’accordo che il fallo di Iling Jr su Ndoye era rigore e rosso senza discussioni, c’è stato anche chi ha visto un possibile danno subito anche dai bianconeri. Per la precisione Fabio Caressa, parlando di Juve penalizzata per un altro episodio avvenuto durante il primo tempo.

Per la precisione durante un tentativo di Weah di calciare in area di rigore, Lucumì sembra toccare con la mano, intervenendo in scivolata. Anche in questo caso Di Bello e il Var hanno lasciato proseguire. Ma l’episodio non è passato inosservato a Caressa che ha parlato di Juve penalizzata, suscitando le ire dei tanti tifosi all’ascolto.

In fondo tutti hanno parlato di Bologna penalizzato, ma il giornalista ha avuto un pensiero differente ed ha destato tante polemiche.

Più nella precisione il noto giornalista e voto principale di Sky ha spiegato come il VAR doveva necessariamente intervenire in quanto il tocco di mano c’è stato e l’episodio è molto simile a quello che sabato sera aveva portato al primo rigore concesso al Milan per fallo di mano di Buongiorno.

Questo ha acceso ancora di più i riflettori sulla serata complicata vissuta da Di Bello, trovando pareri concordanti con diversi ospiti in studio.