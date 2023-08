Jolanda De Rienzo scatenata: scatto esplosivo!

Jolanda De Rienzo è sempre più in forma, lo ha dimostrato nelle prime puntate degli speciali del campionato ma anche ora sui social.

Ci sono altri scampoli di relax per la presentatrice di Sportitalia, che sa essere ammaliante e colpire nel segno, andando così a infiammare i telespettatori con scatti da urlo.

Sta alzando le temperature e in questo momento ce n’era proprio bisogno. L’autunno e l’inverno possono essere rimandati, soprattutto per avere scatti di questa portata, a metterne in risalto tutta la bellezza per Jolanda De Rienzo. La conduttrice napoletana sa essere sempre nel cuore dei fan, il pubblico ha occhi solo per lei.

Protagonista ormai indiscussa su Sportitalia, conduce con grande appeal e successo le trasmissioni sulla Serie A, mostrando garbo e precisione. Soprattutto, è una delle donne più seguite per il suo mix tra competenza e bellezza, componenti fondamentali per reggere il passo e avere sempre più fan.

De Rienzo, il costume fa impazzire

La conduttrice è così in piena forma, dimostrando come ormai può reggere la scena da sola e con grande successo. È arrivata alla sua maturità in conduzione, lo sanno bene i telespettatori che sanno bene di dover “buttare” il telecomando per seguire con attenzione le sue trasmissioni. Determinata ma anche solare, sa reggere bene i ritmi televisivi ed essere così sempre al centro dell’attenzione. Lo fa anche quando non è in onda, ma illuminata dallo scatto di un cellulare: in questo caso, Jolanda De Rienzo infiamma i fan, il costume bianco la porta a diventare virale.

Uno scatto dall’alto che fa alzare le temperature dei follower, ospite di un resort insieme a suo marito ne ha approfittato per un po’ di relax tra Bacoli e Pozzuoli. Vacanze campane per la De Rienzo che non rinnega affatto le sue origini e mostra con grande orgoglio anche una forma eccellente, che la pone sempre in maniera abbastanza dinamica davanti al suo pubblico. Qualche giorno di vacanze supplementari e poi ancora in campo, non c’è tempo da perdere.

Nel weekend sarà in onda per gli speciali del campionato, il terzo turno spalmato manda… in crisi anche i conduttori, che dovranno commentare solo due gare alla volta. La De Rienzo però è sempre carica di entusiasmo e spirito costruttivo, il campionato ha trovato una presentatrice garbata ma che sa dare quel tocco in più al racconto sportivo. E sa anche infiammare i social, ha superato i 350mila fan e potrebbe ancora alzare l’asticella.