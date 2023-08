Calciomercato: Chiesa ad un passo dalla firma, colpo di scena

Federico Chiesa potrebbe presto firmare. Si tratta di una novità assolutamente importante e non ci resta che aspettare le prossime ore.

Federico Chiesa continua ad essere uno dei calciatori più apprezzati a livello internazionale e gli attestati di stima non sono sicuramente mancati per il figlio d’arte.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il futuro di Chiesa in questo calciomercato è ormai deciso e la firma è ad un passo. Un colpo di scena improvviso che potrebbe avere portare il calciatore ad intraprendere una nuova avventura. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Mercato: deciso il futuro di Chiesa, i dettagli

Il futuro di Chiesa sembra essere ormai deciso e ben presto sono attese delle novità importanti sul giocatore. Inutile negare che in queste ultime settimane sono stati diversi i sondaggi nei confronti del calciatore, ma alla fine nessuno ha deciso di affondare il colpo anche per le richieste della Juventus. I bianconeri hanno preferito non ‘sacrificarlo’ per cercare ambire a traguardi importanti e per questo motivo non sono previsti ulteriori colpi di scena in questo senso, ma presto ci potrebbero essere delle importanti novità.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus starebbe lavorando con Chiesa per un rinnovo ‘breve’. Il contratto è in scadenza nel 2025 e arrivare alla prossima estate senza prolungamento potrebbe preoccupare (e non poco) la permanenza del giocatore in bianconero. Da qui la decisione di allungare per poi magari iniziare a ragionare con calma sul suo futuro.

La volontà della Juventus è sicuramente quella di continuare insieme, ma si dovrà capire se anche il calciatore ha la stessa volontà e, soprattutto, come andrà a finire questa stagione. In caso di un nuovo flop, infatti, continuare insieme sarebbe difficile e, quindi, non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Ultime Chiesa: il rinnovo è ad un passo

Federico Chiesa è sempre più vicino al rinnovo con la Juventus per poi la prossima estate analizzare con il suo futuro. L’addio durante il calciomercato estivo del 2024 non è assolutamente da escludere e, per questo motivo, nulla si può escludere.

Per il momento l’opzione principale è quella di un prolungamento con la Juventus in attesa di poter analizzare con attenzione il suo futuro.