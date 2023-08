Prestito con obbligo di riscatto: la Juve cede Vlahovic e prende l’erede

Il futuro di Dusan Vlahovic può essere lontano dalla Juve: l’erede è già stato scelto da Massimiliano Allegri

Un’estate rovente ha abbracciato la Juventus di Massimiliano Allegri. Fiducia rinnovata al tecnico toscano che, dopo un biennio deludente, dovrà necessariamente portare risposte positive dal campo.

Nel mezzo l’attuale sessione di calciomercato che sta per chiudersi: e potrebbe farlo, a sorpresa, con un clamoroso doppio botto. Perchè i movimenti, tanto in entrata quanto in uscita, non sembrerebbero ancora terminati. Pare complicato ma dalla Spagna arrivano voci decisamente intriganti, riguardo un clamoroso addio last minute alla Juventus. Secondo quanto riferisce il quotidiano ‘ElNacional.cat’, il destino di Dusan Vlahovic potrebbe davvero essere lontano dalla squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Viene riportato come il calciatore serbo stia pressando la ‘Vecchia Signora’ per partire e, in tal senso, un club su tutti avrebbe tanta voglia di puntare subito sull’ex Fiorentina. Si tratta del Real Madrid di Carlo Ancelotti, orfano di un vero e proprio numero 9 dopo la discussa cessione di Karim Benzema in Arabia Saudita.

Bye bye Vlahovic: spazio al nuovo colpo

L’addio di Asensio ed il recente infortunio di Vinicius Jr, che dovrebbe rimanere fermo circa sei settimane, spingono Florentino Perez a tentare l’assalto ad uno dei pochi grandi attaccanti disponibili sul mercato. La trattativa, però, vivrebbe uno stallo sulla formula della possibile operazione last minute. Perchè dopo aver sborsato oltre 80 milioni di euro un anno e mezzo fa, la Juventus pretende che – in caso di prestito oneroso – sia inserita un’opzione di riscatto obbligatorio.

Magari, ad una cifra vicina ai 60 milioni: questa l’ipotetica richiesta del club piemontese. ll Real, d’altro canto, intende lasciare la grande spesa per Kylian Mbappè in vista della prossima stagione: ed è per questo che gli spagnoli punterebbero ad un prestito con diritto di riscatto. In ogni caso, se l’opzione Real per Vlahovic dovesse dimostrarsi concreta, il sostituto sarebbe già stato ‘bloccato’ da Cristiano Giuntoli.

Si tratta proprio di un ex Real Madrid che a Torino ha lasciato un ricordo decisamente positivo, nelle sue due esperienze con la maglia della Juventus. Alvaro Morata farebbe volentieri ritorno in bianconero, stavolta a titolo definitivo una volta per tutte.

Un incastro perfetto sull’asse Torino-Madrid, quando mancano davvero pochissime ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Vlahovic, in queste prime due giornate di Serie A, si è subito sbloccato: per lui 2 gol ed 1 assist vincente in 175′ accumulati sul rettangolo verde.

