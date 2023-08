Il Liverpool pesca in casa Juve: non solo Chiesa

Il Liverpool può scatenarsi e spaventare la Juventus in sede di calciomercato: non solo Chiesa per Jurgen Klopp

Sono stati anni difficili quelli che la Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto. Sin dal suo approdo, le cose con il tecnico toscano in cabina di regia non sono andate come previsto.

E quella che è da poco cominciata sarà inevitabilmente la stagione del rilancio per i colori bianconeri. La Juventus vuole e deve ripartire. Dopo il netto successo per 3-0 in casa dell’Udinese, il mezzo passo falso con il Bologna ha decisamente lasciato l’amaro in bocca. Adesso, in attesa della sfida all’Empoli domenica prossima, quello che più preme i vertici della ‘Vecchia Signora’ è il calciomercato. Quella che da Torino stanno vivendo è stata un’estate all’insegna dei grandi cambiamenti: a partire dai piani dirigenziali.

Il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato scelto per ricostruire una Juventus vincente, che sia in grado sin da subito di competere per lo Scudetto. Non sarà chiaramente facile, a maggior ragione dopo gli addii di Cuadrado – dopo 8 anni di bianconero ha scelto l’Inter a zero – e Di Maria.

Ma intanto è arrivato Timothy Weah a tentare di sopperire all’addio del colombiano. E qualcosa potrebbe ancora accadere da qui al 1 settembre. Ore bollenti tra entrate ed uscite: ma intanto, la ‘Vecchia Signora’ rischia di essere scippata dalla Premier League.

Liverpool e non solo: vogliono il gioiello della Juve

Si è parlato a lungo di come le società di vertice in Premier League potessero programmare un assalto ad alcuni dei gioielli di casa bianconera. Vlahovic e Chiesa piacciono da tempo ma in realtà c’è un altro nome che potrebbe ben presto prendere corpo per l’immediato futuro.

Il Liverpool ed in particolare Jurgen Klopp stanno monitorando le prestazioni di una delle gemme che ha conquistato un posto da titolare agli ordini di Allegri, con prestazioni decisamente convincenti. Si parla di Andrea Cambiaso, laterale di 23 anni reduce da una grande annata in prestito con la maglia del Bologna. Il terzino, acquistato un anno fa dal Genoa per poco più di 8 milioni di euro, piace molto ai ‘Reds’. Ma non solo.

Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.com’, anche il Tottenham sarebbe seriamente intenzionato a valutare l’acquisto di Cambiaso. Appare comunque decisamente difficile, se non impossibile, che la Juventus decida di privarsi del suo talento quando manca davvero troppo poco alla fine del mercato estivo. Cambiaso, in questo inizio di stagione, ha accumulato 136′ in campo con 2 presenze e 1 assist vincente all’attivo in maglia bianconera.

